"Es labprāt mainītos ar tevi vietām..." Liepājā traģiski bojāgājušās Evelīnas Pocjus mamma norāda, ka jūtas salauzta
Liepājā traģiski bojāgājušās 17 gadus vecās Evelīnas Pocjus mamma sociālajos tīklos norāda, ka pēc meitas zaudējuma jūtas salauzta.
"Kas smagāks vēl var būt, pa dzīves taku ejot, kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs," vietnē "Facebook" pauž Evelīnas mamma Daniela Diāna. "Atvadīšanās no mūsu meitiņas Evelīnas notiks 25. martā, plkst.14.00, Misiņkalna kapos," norāda liepājniece.
Kādā citā ierakstā Evelīnas mamma norāda, ka viņai joprojām ir grūti noticēt tam, kas noticis. "Meitiņ mīļo,manu mazo čirkamoniņ, mūsu spridzeklīti... es nespēju noticēt,es negribu ticēt visam tam. Mana vienīgā meitiņa starp trīs puišiem. Evelīn,mana mazā smaidīgā princesīte,tu man ļoti pietrūksti, man sirdi rauj ārā... Ja vien tas būtu iespējams, es labprāt mainītos ar tevi vietām. Mums bija lieli plāni priekšā kopā ar tevi. Es mīlu tevi ļoti."
Arī rakstniece Andra Manfelde paudusi līdzjūtību mammai. "Es ļoti, ļoti jūtu Jums līdzi. Līdz asarām. Lai Dievs dod Jums spēku tik lielās sāpēs nesabrukt un Jūsu meitiņai lai Dieva valstība! .... Piedošanu, visi vārdi tik mazi liekas pret tik lielām bēdām. Nav lielākas sāpes kā mātei pazaudēt savu bērnu," norāda rakstniece.
Tikmēr Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola vietnē "Instagram" paudusi līdzjūtību visiem, kas Evelīnu pazina un mīlēja. "Esam saņēmuši ļoti skumju un traģisku ziņu par mūsu audzēknes Evelīnas došanos aizsaulē. Šis ir laiks, kad vārdi šķiet par maziem, lai mierinātu, tomēr Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola domās vēlas būt kopā ar visiem, kurus skārusi šī traģēdija – ģimeni, tuviniekiem, draugiem un klasesbiedriem."
"Evelīna bija sabiedriska, draudzīga, dzīvespriecīga un ar plašu sirdi – viņas smaids un enerģija paliks mūsu atmiņās mūžīgi. Ceturtdien skolā viņu pieminēsim ar klusuma brīdi, un tiks izveidota piemiņas vieta, kur ikviens varēs uz mirkli kavēties atmiņās par viņu. Mēs skumstam kopā ar visiem, kuri Evelīnu pazina un mīlēja," pauž mūzikas skola.
Jau ziņots, ka 13. martā ap plkst. 18.50 Evelīna Pocjus devās uz adresi Liepājā, Baznīcas ielā. 16. martā policija sniedza informāciju, ka, pārbaudot Liepājā esošās videokameras, konstatēts, ka, iespējams, pazudusī meitene iekritusi Tirdzniecības kanālā.
Pēc tam Valsts policijas amatpersonas piesaistīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas, kanālu pārmeklēja. 18. martā likumsargi paziņoja, ka 17 gadus vecās meitenes līķis atrasts Liepājā, Brīvostas ielā, ūdenī. Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Evelīnas vecākiem un tuviniekiem.