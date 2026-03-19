Jūrmalas opozīcijas politiķi norāda, ka bijušajam mēram Truksnim, iespējams, mēra birojā tiks izveidots jauns amats
Jūrmalas domes opozīcijas partijas ceturtdien norādīja uz iespējamu jauna amata izveidi bijušajam Jūrmalas domes priekšsēdētājam Gatim Truksnim (LZP).
Domes sēdē mēra birojā paredzētais vecākais juriskonsults pašvaldības darbinieku sarakstā nomainīts uz biroja vadītāja vietnieku. Šim amatam paredzēts arī lielāks atalgojums, kas atkarībā no kvalifikācijas ir no 2009 līdz 5000 eiro, deputāti informēti sēdē.
"Jūs esat dzirdējis, ka kāds ministrs konkursu sludina uz savu biroju?" uz opozīcijas jautājumiem par to, vai amatam tiks rīkots konkurss, atbildēja pilsētas mērs Jānis Lediņš (LZP).
Deputāts Andris Čuda (NA) sēdē pauda aizdomas, ka līdzīgi kā Ogres novada domē, kur bijušais mērs Egils Helmanis (NA) kļuvis par domes priekšsēdētāja biroja vadītāju, arī izmaiņas Jūrmalas mēra birojā ir saistītas ar jauna amata izveidi bijušajam pilsētas mēram Truksnim. "Tad jau redzēsim, ko Lediņa kungs būs izdomājis," uz iespējamo amatu Truksnim netieši norādīja arī Uldis Kromblūms (P).
Saskaņā ar lemto mēra birojā darbojas pieci cilvēki - vadītājs, viņa vietnieks un trīs padomnieki. Biroja uzdevums ir organizēt un plānot priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka darbu, saskaņā ar priekšsēdētāja uzdevumu analizēt pašvaldības stratēģisko mērķu sasaisti ar prioritātēm nacionālajā un reģionālā līmenī un sniegt viedokli par dažādiem jautājumiem konkrētu nozaru politikas, finanšu, kultūras, izglītības, ekonomikas, sabiedrisko attiecību un citiem jautājumiem. Birojam arī nepieciešams veikt informācijas apkopošanu un analīzi, lai nodrošinātu priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pienākumu izpildi, kontrolēt priekšsēdētāja plānošanas sanāksmēs pieņemto lēmumu izpildi, kā arī koordinēt un organizēt priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka dalību oficiālajās valsts un citās darba vizītēs, sapulcēs, kultūras un sporta pasākumos.
Birojs varēs arī priekšsēdētāja uzdevumā sniegt priekšsēdētāja viedokli plašsaziņas līdzekļiem, koordinēt mēram un viņa vietniekam adresēto korespondenci, sagatavot un saskaņot atbildes dokumentu projektus biroja kompetences ietvaros. Tāpat biroja uzdevums ir veicināt savstarpējo sadarbību starp pašvaldības institūcijām, tām noteikto uzdevumu izpildē, nodrošināt un koordinēt priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka apmeklētāju reģistrāciju un pieņemšanu, plānot un koordinēt mēra un vicemēra kalendāro darba kārtību un organizēt priekšsēdētāja transporta pakalpojumu izmantošanu.
Vēlāk, domes sēdei turpinoties, to pameta deputāte, bijusī domes priekšsēdētāja Rita Sproģe (ZZS). Viņa apgalvoja, ka, lai arī bija pieteikusies uzdot jautājumu par vienu no lēmumprojektiem, viņa netika dota iespēja jautājumu izteikt. Viņa vēlējās noskaidrot, kāpēc šāda iespēja viņai tika liegta, taču atbildi nesaņēma.
Jau ziņots, ka 2025. gada rudenī Jūrmalas dome nolēma pašvaldībā izveidot jaunu - Stratēģiskās plānošanas jautājumu - komiteju, opozīcijai paužot bažas, ka tā veidota speciāli, lai komitejas vadībā ieceltu mēra amatu zaudējušo Truksni un nodrošinātu viņam atalgojumu.
Opozicionāri atgādināja, ka jau iepriekš, Truksnim zaudējot mēra krēslu, speciāli viņam tika izveidots domes priekšsēdētāja padomnieka amats. Opozīcijas pārstāvji uzskata, ka jau pašlaik domē ir pārāk daudz komiteju, turklāt nav skaidrs, kādus jautājumus izskatīs jaunā komiteja.
Paredzēts, ka jaunās komitejas darba nodrošināšanai, iekļaujot tās vadītāja atalgojumu, gadā būs nepieciešami nepilni 23 000 eiro. Komitejas izveidi pašvaldībā pamato ar nepieciešamību nodrošināt koordinētu un mērķtiecīgu pašvaldības ilgtermiņa attīstību. Vēlāk, atbilstoši Jūrmalas domes opozīcijas prognozēm par domes jaunās komitejas vadītāju ievēlēts Truksnis.