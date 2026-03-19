Latvija kļuvusi laimīgāka: Pasaules laimes ziņojumā uzlabojam savu vietu
Ceturtdien publicētais ANO sponsorētais Pasaules laimes ziņojums atklāj, ka Latvija šogad ieņem 48. vietu, kas ir par trim vietām augstāk nekā iepriekšējā gadā. Tomēr Latvija vēl aizvien atpaliek no kaimiņvalstīm – Igaunija ierindojas 46. vietā, bet Lietuva atrodas 28. vietā.
Ziņojuma veidošanā izmantoti "Gallup" veiktie aptaujas dati, kuros iedzīvotāji novērtē savu dzīves kvalitāti. Latvijā izceļas augsts sociālā atbalsta rādītājs – iedzīvotājiem tiek prasīts, vai viņiem krīzes gadījumā ir tuvinieki vai draugi, uz kuru atbalstu var paļauties. Latvija šajā kategorijā ierindojas pasaules 6. vietā. Tomēr, salīdzinot ar citiem rādītājiem, piemēram, veselīgi nodzīvotajiem gadiem un korupcijas uztveri, Latvija saņem zemākas vērtējums.
Laimīgāko valstu saraksta galvgalī jau tradicionāli ir Ziemeļvalstis. Visas piecas Ziemeļvalstis atrodas laimīgāko valstu Top 6, vienīgi Kostarika spējusi iekļūt starp tām. Jau devīto gadu pēc kārtas par laimīgāko valsti atzīta Somija, bet pēdējā vietā ierindojusies Afganistāna.
Šogad ziņojumā īpaša uzmanība pievērsta sociālajiem medijiem un jauniešu labklājībai. Reģistrēts ievērojams laimes kritums jauniešu vidū, īpaši meiteņu vidū, ASV, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē. Ziņojuma autori norāda, ka sociālajiem medijiem ir sarežģīta ietekme uz jauniešu labklājību, jo intensīva to lietošana daudzās valstīs apdraud jauniešu psiholoģisko un emocionālo stāvokli. Tomēr citās pasaules daļās jaunieši jūtas labāk par savu dzīvi, un, kopumā, lielākā daļa pasaules jauniešu ir laimīgāki nekā pirms 20 gadiem. Daudzas valstis jau ievieš vai apsver likumdošanas ierobežojumus sociālo mediju lietošanai jauniešiem.
TOP10 laimīgākās valstis
1. Somija
2. Islande
3. Dānija
4. Kostarika
5. Zviedrija
6. Norvēģija
7. Nīderlande
8. Izraēla
9. Luksemburga
10. Šveice