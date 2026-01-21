Koalīcijas publiskā nesaskaņotā izrunāšanās par aicinājumu piešķirt Trampam Nobela Miera prēmiju diskreditē Latviju un ir bezatbildīga, pauž Tavars
Tavars norādīja, ka Latvijā ir skaidri noteiktas institūcijas, kas atbild par ārpolitikas veidošanu, un ir rīcība, kas šajā jomā vienkārši nav pieļaujama.
Viņš uzsvēra, ka valdošā koalīcija šobrīd demonstrē savstarpējus kašķus, kas pārvēršas par reālu apkaunojumu Latvijas starptautisko partneru acīs - gan ASV, gan Eiropas valstu, tostarp Baltijas un Dānijas, kā arī pašas Latvijas sabiedrības skatījumā.
Pēc Tavara domām, šādi jautājumi būtu risināmi iekšēji, savstarpējās sarunās, nevis iznesti publiskajā telpā. Viņš pauda pārliecību, ka tad situācija būtu izvērsusies pavisam citādi. Tā vietā koalīcija, pēc viņa teiktā, publiski demonstrē nespēju vienoties par kopīgu pozīciju, iznesot gaismā iekšējos konfliktus.
Tavars secināja, ka šāda rīcība faktiski noved pie Latvijas diskreditācijas starptautiskā līmenī.
Jauns.lv jau ziņoja, ka Mieriņa parakstījusi Izraēlas un ASV parlamentu vadītāju iniciētu vēstuli Nobela prēmijas komitejai, rosinot 2025. gada Miera prēmiju piešķirt Trampam. Lai gan sākotnēji Mieriņa skaidroja, ka paraksts bijis tikai "izmēģinājums" un jautājums vēl jāapspriež ar ārpolitikas veidotājiem, vēlāk viņa apstiprināja, ka vēstule jau nosūtīta Izraēlai.
Lēmums nebija pilnībā saskaņots ar valdību, un arī ārlietu ministre Baiba Braže (JV) to vērtējusi kritiski. Vēstules parakstīšana notika laikā, kad Trampa paziņojumi par iespējamu Grenlandes aneksiju pastiprinājuši spriedzi transatlantiskajās attiecībās. Mieriņa Trampa rīcību aizstāvēja, norādot uz drošības apsvērumiem un uzsverot ASV kā Latvijas stratēģisko partneri.
Vienlaikus Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) respektējot Mieriņas personīgo lēmumu parakstīt vēstuli Nobela prēmijas komitejai, rosinot 2025. gada Miera prēmiju piešķirt ASV prezidentam Donaldam Trampam.