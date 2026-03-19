Kivičs par Rutuļa lietu: “Gandrīz visi Latvijas mākslinieki ir braukuši reibumā”
Par mūziķa Normunda Rutuļa braukšanu reibumā sociālajos tīklos izteicies arī skandalozais mūziķis Andris Kivičs.
“Gandrīz visi Latvijas mūziķi un mākslinieki ir braukuši reibumā. Es atbildu par saviem vārdiem. Jautājums ir tikai par to, kādā reibumā. Ja kāds nav — piesakās uz podkāstu,” raksta Kivičs.
Viņš arī piebilst, ka pats neesot bez grēka: “Arī es esmu naktī trijos braucis pakaļ sievietei no bāra, kad uzzināju, ka vietējais bandīts ar saviem kompanjoniem viņai ir pie rīkles. Atvainojiet, bet taksi tur izsaukt nevarēja.”
Citā ierakstā Kivičs norāda, ka “lielākie Normunda aizstāvji ir visliekulīgākie cilvēki, jo grib izskatīties labi brīdī, kad visi brūk virsū. Taču tas nav aiz līdzjūtības — tā ir vēlme uz cita nelaimes fona notēlot eņģeli.”
“Normundu zinu tikai pavirši, bet kā krietnu cilvēku. Personīgi man ir prieks, ka nav līķu, bet žēl, ka avārija tomēr notika. Starp mums, meitenēm, runājot, ar divām promilēm ir braukuši 70% latviešu zvaigžņu — avotu gan paturēšu pie sevis — izņemot dažus jaunākos, kuriem ir citas štelles,” pauda Kivičs.
Kā jau ziņots, sestdien, 14. martā, īsi pirms pusnakts Rīgā, Lāčplēša ielā, notika automašīnu “Mercedes-Benz” un “Cupra” sadursme. Par laimi, negadījumā neviens necieta. Likumsargi konstatēja, ka viens no transportlīdzekļu vadītājiem pie stūres sēdies aptuveni divu promiļu reibumā.
Prokuratūra par braukšanu reibumā Rutulim cēlusi apsūdzību. Nenorādot personas vārdu, prokuratūrā apstiprināts, ka pirmdien no Valsts policijas saņemts kriminālprocess par sestdien Rīgas centrā konstatēto braukšanu dzērumā un personai patlaban ir uzrādīta apsūdzība.