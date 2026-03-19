Ukrainas bruņotie spēki uzsākuši ofensīvu netālu no Stepnohirskas, klusi tuvojoties un ieņemot ienaidnieka pozīcijas
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) vienība "Artam" ziņoja, ka, pateicoties riteņu transportlīdzekļiem, viņiem izdevās apmānīt krievu karavīrus, tuvojoties pozīcijām un uzsākot uzbrukumu.
18. martā tika ziņots, ka HUR vienības ir pabeigušas divu nedēļu sagatavošanos un uzsākušas ofensīvu netālu no Stepnohirskas Zaporižjas apgabalā.
Izlūkvienību virzībai uz priekšu tika izvēlēts labvēlīgs brīdis: temperatūras pazemināšanās, augsts mitruma līmenis un migla. Teritorija sešus mēnešus atradās ienaidnieka kontrolē, pārvēršoties nepārtrauktā mīnu laukā. To 24. kanālam pastāstīja karavīrs ar izsaukuma signālu "Svjats" no HUR vienības "Artan", uzsverot, ka Ukrainas aizstāvjiem ir izdevies ieņemt galvenās ienaidnieka pozīcijas.
"Katrs okupants, kas atradās šajā apgabalā, tika vai nu nogalināts, vai sagūstīts," uzsvēra izlūkdienesta virsnieks.
Izlūkdienesta virsnieks arī piebilda, ka Ukrainas aizstāvji nav cietuši. Pirms ofensīvas HUR kaujinieki attīrīja maršrutu, izmantojot dronus un sauszemes transportlīdzekļus. Virzoties uz priekšu, Ukrainas aizstāvji izmantoja riteņu, nevis kāpurķēžu transportlīdzekļus, kas darbojas klusāk.
"Mūsu pabrauca garām krievu pozīcijām. Okupanti pat nedzirdēja viņu tehnikas troksni," secināja Svjats.