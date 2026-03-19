"Žurka, kurš tev degvielu lēja?" šova "Ģimene burkā" zvaigzne Agrita Bindre turpina strīdēties ar bijušo
Pat pēc tam, kad šova "Ģimene burkā" dalībniece Agrita Bindre pārtraukusi attiecības ar pielūdzēju Jāni, abu starpā valda nokaitēta atmosfēra. Kārtējais strīds uzvirmo telefona sarunas laikā, kad Jānis sāk apšaubīt Agritas uzticību.
Mēģinājums izbaudīt mierīgu pēcpusdienu pilsētā kopā ar meitu Esteri neizdodas, jo Agritas tālrunis nebeidz zvanīt. Pat patveršanās tējas namiņā nesniedz mieru, tādēļ, nespējot ignorēt nemitīgos zvanus, viņa beidzot paceļ klausuli. Agrita nekavējoties informē sarunu biedru, ka pašlaik top raidījums un viņu dialogs ir dzirdams visiem, taču tas Jāni neaptur. Viņš sarunu uzsāk agresīvi: "Noteikti piezvanīšu, lai izstāstītu cilvēkiem, presei, kāds cilvēks tu esi un tikai tēlo!" Vīrietis neskopojas ar aizvainojošiem epitetiem, dēvējot Agritu par "žurkādu" un apgalvojot, ka viņa ir prasmīga manipulatore, kurai nākotnē nekas neizdosies. Viņa skeptiskā attieksme pret bijušo partneri izskanēja pavisam tieši: "Tu čakarē man prātu, un tāpēc tev karma dzīvē neies, zināji?"
Emocionālo izvirdumu papildināja savstarpēja rēķinu kārtošana. Jānis pārmeta Agritai finansiālu vienaldzību, apgalvojot, ka viņas lielākais ieguldījums bijis nieka 20 eiro. Agrita šos apvainojumus noraidīja, atgādinot par 300 eiro pārskaitījumu uz Beļģiju. Kamēr Jānis lepojās ar 700 eiro vērtu Agritas auto remontu, viņa norādīja, ka ar to nepietiek, lai segtu visus viņa iekrātos parādus. Tas vīrieti saniknoja vēl vairāk: "Vēl, žurka, kurš tev degvielu lējis bākā? Un vizini, ko tu te žvadzi apkārt?" Situācija kļuva vēl personiskāka, kad Jānis lika saprast, ka viņa rīcībā ir kompromitējoši foto materiāli, ko viņš dēvēja par "taureni": "[Esmu gatavs] taureni pacelt augšā. Taureni, kur tu kājas sūtīji! Man ir viskautkas par tevi, ko uzcelt [gaismā]."
Agrita palika nelokāma, uzsverot, ka viņai nav ko slēpt – socializēšanās un dejošana ar citiem nav nekas nosodāms. Tas izsauca Jāņa vulgaritātes vilni: "Dejošana nav aizliegta? Citiem večiem pa pi**i lēkāt, tas ir normāli?" Pārtraucot sarunu, Agrita skaidroja, ka šķiršanās pamatā nav nodevība, bet gan atziņa, ka Jānis nav vēlējies strādāt pie attiecību uzlabošanas. Viņa kategoriski noliedza jebkādas jaunas attiecības: "Pavisam atklāti un godīgi, liekot roku uz sirds, [varu teikt, ka], nu, nav man neviena cita vīrieša!" Arī meita Estere nostājās mātes pusē, norādot, ka Jāņa teiktais ir pilnīgas izdomas, jo viņa pati ikdienā redz visu mammas dzīvi no malas un šādi apvainojumi ir absurdi.