Tramps norāda, ka viņš "būtu pagodināts" pieņemt Mačado piešķirto Nobela miera prēmiju
Venecuēlas opozīcijas līdere un Nobela Miera prēmijas laureāte Marija Korina Mačado piedāvājusi simboliski nodot savu balvu ASV prezidentam Donaldam Trampam. Mačado sacīja, ka tas būtu pateicības žests no Venecuēlas tautas par Trampa atbalstu un Nikolasas Maduro režīma gāšanu.
Intervijā kanālam "Fox News" Tramps sacīja, ka viņam "būtu liels pagodinājums" pieņemt šo balvu, piebilstot, ka tas, ka viņam neesot piešķirta šī balva esot "liels apkaunojums Norvēģijai". Tāpat viņš norādīja, ka šonedēļ plānota viņa un Mačado tikšanās. "Man būs ar viņu jāparunā. Manuprāt, ir ļoti jauki, ka viņa vēlas tikties. Un, cik saprotu, tam ir iemesls," viņš teica.
Uz paziņojumu reaģējis arī Norvēģijas Nobela institūts, kas norādīja, ka lēmums par Nobela Miera prēmijas saņēmēju ir galīgs un pastāvīgs. "Kad Nobela prēmija ir paziņota, to nevar atcelt, dalīt vai nodot citiem. Lēmums ir galīgs un spēkā uz visiem laikiem," paziņoja Norvēģijas Nobela komiteja.
Baltais nams apstiprinājis, ka Trampa un Mačado tikšanās notiks ceturtdien, 15. janvārī. Vizīte notiks vien dažas nedēļas pēc tam, kad ASV spēki Karakasā aizturēja Venecuēlas diktatoru Nikolasu Maduro. Pēc notikušā Mačado paziņoja, ka "pienākusi Venecuēlas brīvības stunda". "Mēs esam cīnījušies gadiem ilgi, esam atdevuši visu, un tas ir bijis tā vērts," pauda opozīcijas līdere.
Viņa ierosinājusi Venecuēlas prezidenta amatā stāties Edmundo Gonsalesu, ko daudzi uzskata par patieso 2024. gada Venecuēlas vēlēšanu uzvarētāju - neatkarīgas aptaujas pārliecinoši liecināja, ka viņu atbalsta nesalīdzināmi vairāk iedzīvotāju nekā Maduro. Tomēr ASV prezidents izraudzījās citu kandidatūru Venecuēlas vadītājas amatam - Maduro režīma viceprezidenti Delsiju Rodrigesu.