Lietuva saniknota: no Baltkrievijas lidojošie kontrabandas gaisa baloni turpina terorizēt aviosatiksmi
Uz Lietuvas Ārlietu ministriju trešdien tika izsaukts Baltkrievijas pilnvarotais lietvedis Lietuvā, kuram tika iesniegta diplomātiskā nota ar stingru protestu par Baltkrievijā palaisto kontrabandas balonu ielidošanu Lietuvā otrdienas vakarā.
Lietuvas Ārlietu ministrijas paziņojumā teikts, ka Baltkrievijas veiktie atkārtotie Lietuvas gaisa telpas pārkāpumi tiek uzskatīti par nopietniem starptautisko tiesību pārkāpumiem, kas rada draudus drošībai.
Baltkrievijas vēstniecības Lietuvā pārstāvim tika pieprasīts, lai Minska nekavējoties izbeidz šādus pārkāpumus un izpilda savas starptautiskās saistības nodrošināt valsts gaisa telpas un valsts robežas kontroli.
Jau ziņots, ka otrdienas vakarā no Baltkrievijas Lietuvas gaisa telpā ielidoja cigarešu kontrabandistu palaisti gaisa baloni, kuru dēļ trīs reizes nācās pārtraukt Viļņas lidostas darbu, kas ietekmēja 1,7 tūkstošus pasažieru.
Līdz trešdienas rītam tika atrasti astoņi baloni, aizturēti četri cilvēki, kā arī atrastas vairāku balonu atliekas.
Decembra vidū valdība izsludināja ārkārtas situāciju kontrabandas balonu dēļ, kas traucēja Viļņas lidostas darbību un apdraudēja civilo aviāciju.
Kā norāda ministrija, Baltkrievijas vēstniecības pārstāvim Ārlietu ministrijā uzsvērts, ka šādu incidentu atkārtošanās gadījumā Lietuva patur tiesības atjaunot satiksmes ierobežojumus uz robežas vai piemērot citus pasākumus.
Robeža ar Baltkrieviju uz laiku tika slēgta jau pagājušā gada oktobrī.
Kopš decembra vidus incidentu skaits ar kontrabandas baloniem ir būtiski samazinājies, un tas tika novērots pēc ASV prezidenta Donalda Trampa īpašā sūtņa Džona Kola vizītes Baltkrievijā.
Pēc vizītes ASV sūtnis paziņoja, ka autoritārais Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko apsolījis pārtraukt kontrabandas gaisa balonu palaišanu uz Lietuvu.
Lietuvas amatpersonas uzskata, ka kontrabandas balonu palaišana ir Minskas hibrīduzbrukums.