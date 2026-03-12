Lisabonas animācijas festivālā fokusā Latvijas animācija
Portugāles galvaspilsētā Lisabonā 12. martā sākas animācijas festivāls "Monstra", kurā paredzēta pirmoreiz tik vērienīga Latvijas animācijas prezentācija – gan pārskats par 60 gadu vēsturi, gan mūsdienu filmu programmas bērniem un pieaugušajiem, atsevišķu režisoru retrospektīvas, profesionāļu meistarklases un industrijas tikšanās.
Festivāls "Monstra"/ Lisbon Animation Festival, kas dibināts līdz ar 21. gadsimta sākumu (2000), kļuvis par visvairāk apmeklēto kinofestivālu Portugālē, tas ik gadu atlasa apmēram 400 filmas no 3000 iesniegtajiem darbiem un izrāda tās vairāk nekā 100 seansos. Katra gada programmai festivāls izvēlas vienu “fokusa valsti”, turklāt dara to divus trīs gadus iepriekš, un "Monstra" rīkotāji bijuši tik tālredzīgi un pravietiski, ka saskatīja Latvijas animācijas potenciālu un izvēlējās Latviju par 2026. gada fokusa valsti jau tad, kad slavenā Ginta Zilbaloža "Straume" vēl pat nebija startējusi Kannās. Tāpēc vēl jo lielāks bija festivāla organizatoru prieks par filmas iegūto Oskaru un citiem panākumiem, kas apliecina šāgada fokusa valsts Latvijas nozīmīgo vietu pasaules animācijas ainavā. Festivāla raksturojums Latvijas animācijai ir – "spēcīga mākslinieciskās brīvības izjūta, plašs animācijas tehniku spektrs un autorkino dominance".
Festivāla atklāšanas ceremonijā 12. marta vakarā iekļautas divas citu pasaulē slavenu Latvijas autoru īsfilmas – Anetes Meleces "Kiosks" (2013) un Vladimira Leščova "Spārni un airi" (2007), abi režisori strādās arī dažādās festivāla žūrijās un vadīs animācijas meistarklases; 18. martā meistarklase paredzēta arī režisoram Edmundam Jansonam. Latvijas filmas iekļautas ari festivāla konkursos – uz balvām pretendē Edmunda Jansona "Brīvais nobrauciens" (2024) un Zanes Oborenko smilšu animācijas īsfilma "Kafka". "Iemīlējies" (2024). Festivāla "Monstra" ikgadējā tradīcija ir aicināt viesu valsts mākslinieku veidot festivāla aktuālo plakātu, un šogad Lisabonas festivāla plakāta autors ir Latvijas animācijas režisors un mākslinieks Vladimirs Leščovs.
Fokusa valsts Latvijas filmu piedāvājums Portugāles skatītājiem aptver piecas dažādas īsfilmu programmas un trīs pilnmetrāžas filmu seansus – jau 13. martā tiks demonstrēta Ginta Zilbaloža filma "Straume"(2024), 17. martā – Zilbaloža pirmā pilnmetrāžas filma "Projām" (2019), bet 21. martā – Signes Baumanes pirmā pilnmetrāžas animācija Akmeņi manās kabatās (2014).
Latvijas animācijas īsfilmu izlase ietver 39 dažādu autoru un dažādu laikmetu īsfilmas, kas sadalītas piecās tematiskās programmās. Mūsdienu aktuālo autoru darbi tiks demonstrēti divos atšķirīgos seansos 18. martā un 20. martā, tur skatītāji iepazīs filmas, ko radījuši Edmunds Jansons, Jurģis Krāsons, Lizete Upīte, Andrejs Brīvulis, Zane Oborenko, Kārlis Vītols, Anete Melece, Reinis Pētersons un citi autori; šajās programmās redzams, ka Latvijas animācijas tehnisko iespēju spektrs aptver visplašāko amplitūdu – no ogles zīmējuma līdz akvarelim, no datorgrafikas līdz smilšu animācijai. Programmā pašiem mazākajiem, kas tiks demonstrēta 14. martā, atlasītas sešas īsfilmas, kurās darbojas gan Edmunda Jansona Lupatiņi, gan Daces Rīdūzes Zīļuks, Kraukšķītis, Zirņa bērni un vēl citi tēli.
Atsevišķā retrospektīvā 17. martā tiks demonstrētas deviņas Vladimira Leščova īsfilmas – no vēl studiju laikos radītā "Vectēva medus" (2002) līdz bērnības atmiņu etīdei "Atgriešanās" (2021).
Cits notikumu bloks pielāgots faktam, ka tieši 2026. gadā aprit 60 gadi, kopš Latvijā dibināta leļļu filmu grupa, bet tās dibinātājam, režisoram, scenāristam un māksliniekam Arnoldam Burovam (1915–2006) jau nosvinēta 110. jubileja. Īsfilmu programma 16. martā būs veltīta Eiropas mērogā nozīmīgajai Latvijas leļļu kino vēsturei, tajā iekļautas piecas vecmeistara Arnolda Burova filmas – no pašas pirmās Latvijas leļļu filmas Ki-ke-ri-gū! (1966) līdz jautri pamācošajai Si-Si-Dra 1977). Tikmēr Lisabonas Leļļu muzejā jau 13. februārī tika atklāta vērienīga studijas Animācijas Brigāde leļļu izstāde, kas būs tur apskatāma līdz 19. aprīlim.
Lisabonas festivālā darbojas arī industrijas pasākumu sadaļa, kur svarīgākie notikumi sāksies 17. martā. Latvijas kā fokusa valsts statusam īpaši pielāgota 19. martā plānotā Baltijas valstu un Latīņamerikas valstu producentu un režisoru tikšanās, dibinot sakarus starp līdz šim savstarpēji nepazīstamām animācijas ekosistēmām un paverot jaunas iespējas sadarbībai un abu pušu radošā potenciāla attīstīšanai. Tāpēc uz Lisabonas festivālu dodas vesela Latvijas animācijas delegācija – pieci režisori, kuru filmas iekļautas festivāla programmā, seši producenti (Sabīne Andersone, Dominiks Jarmakovičs, Kristele Pudane, Emīlija Lenkeviča, Sniedze Kāle, Raitis Ābele), Nacionālā Kino centra vadītāja Dita Rietuma un mediju pārstāvji.
Latvijas dalību Lisabonas festivālā atbalsta Nacionālais Kino centrs un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, programmas sastādīšanā piedalījusies Latvijas Animācijas asociācija, Leļļu muzeja izstādi izveidojusi un iekārtojusi studija Animācijas Brigāde.