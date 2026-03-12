FILORGA Rīgā prezentē estētiskās medicīnas risinājumus ādas kopšanai pēc skaistumkopšanas procedūrām
Rīgā, radošajā telpā Behind The Doors studio, aizvadīts franču dermo kosmētikas zīmola FILORGA pasākums, kurā dermatologi, estētiskās medicīnas speciālisti un ādas kopšanas profesionāļi tika iepazīstināti ar jaunākajiem kosmētikas risinājumiem, kas paredzēti ādas kopšanai pēc estētiskās medicīnas procedūrām.
FILORGA – pirmā estētiskās medicīnas laboratorija Francijā – jau vairāk nekā četrdesmit gadu apvieno medicīnas zinātni un kosmētikas inovācijas. Zīmola pirmsākumi meklējami mezoterapijai radītajā NCEF kompleksā, kas kļuva par pamatu arī vēlāk izstrādātajām kosmētikas līnijām, kuras palīdz uzlabot ādas kvalitāti un mazināt novecošanās pazīmes.
Pasākuma laikā īpašs uzsvars tika likts uz klīniskajiem pētījumiem un laboratorijas testiem, kas apliecina FILORGA produktu efektivitāti kā mājas kopšanas risinājumus pēc estētiskās medicīnas procedūrām. Speciālistiem tika prezentēts, kā zīmola līdzekļus iespējams rekomendēt pacientiem pēc dažādām procedūrām – botulīna toksīna injekcijām, hialuronskābes filleriem, lāzerprocedūrām, ķīmiskajiem pīlingiem un revitalizējošas mezoterapijas.
Par jaunākajiem klīnisko un in vitro pētījumu datiem stāstīja no Parīzes ieradusies FILORGA starptautiskā trenere Camille Gouez, kura prezentācijas laikā skaidroja, kā zīmola kosmētikas līdzekļi palīdz uzturēt ādas kvalitāti un veicina estētisko procedūru rezultātu saglabāšanu.
Estētiskās medicīnas speciālistiem bija iespēja detalizēti iepazīties ar četrām galvenajām FILORGA produktu līnijām un izvērtēt, kuras no tām vislabāk papildina viņu praksē veiktās procedūras un var tikt rekomendētas pacientiem turpmākajai ādas kopšanai.
Gastronomijas māksla kā estētikas metafora
Pasākuma otrā daļa kļuva par īpašu estētisku pieredzi, kurā zinātne un skaistums satikās ar gastronomiju.
Ēdiena stilists un kulinārās mākslas autors Alfs Ivanausks radīja iespaidīgu ēdamu instalāciju – interpretāciju par FILORGA sejas krēmu, kas pārtapa par gastronomisku instalāciju–bāru. Uz tās tika prezentēta vienas vai divu kumosu uzkodu kolekcija – rūpīgi veidotas miniatūras kompozīcijas, kurās katra sastāvdaļa bija precīzi sabalansēta, radot harmoniju starp tekstūrām, aromātiem un vizuālo estētiku. Katrs darbs bija veidots ar konkrētu funkciju – gluži kā FILORGA laboratorijās radītajās formulās, kur katrai aktīvajai sastāvdaļai ir savs uzdevums.
Instalācijā dominēja rožu motīvs, kas tika interpretēts dažādās formās – ūdenī, želejā, ievārījumā, kaltētās ziedlapiņās, pulverī un svaigās kompozīcijās. Katrā uzkodā bija jūtami franču gastronomijas akcenti, savukārt daļa elementu radīti kulinārajā laboratorijā, kur inovācijas savienojas ar vizuālo efektu, aromātu un garšas niansēm.
Māksla, kas rada emocijas
Alfs Ivanausks ir pirmais kulināro smaržu radītājs pasaulē un viens no starptautiski atzītākajiem jaunās paaudzes šefpavāriem Eiropā. Viņa darbi prezentēti Itālijā, Austrijā, Londonā, Ņujorkā un Lietuvā, bet šoreiz arī Rīgā.
Pagājušajā gadā viņa grāmata tika atzīta par labāko pasaulē veselīgo recepšu kategorijā. Apzināti neuzturot savu restorānu, viņš konsultē vairāk nekā 40 restorānu visā pasaulē un strādā kulinārijas laboratorijā, kur top fermentācijas eksperimenti, negaidītas idejas un unikāli gastronomijas risinājumi.
Alfas Ivanauska radītā kulinārā instalācija bija kā simboliska paralēle FILORGA filozofijai – precizitāte, inovācija un estētika.
Pēc autora domām, ēdiens nav tikai maltīte. Tā ir māksla, kas rada emociju, liek sejai starot un justies pacilātam.Tieši tāpat kā FILORGA kosmētika, kuras mērķis ir stiprināt pašpārliecību un palīdzēt atklāt ādas dabisko mirdzumu.