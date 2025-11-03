"Mums būtu jūs jāaizstāv?" Lukašenko paziņo, ka ir kontaktā ar "bandītiem", kas uz Lietuvu sūta kontrabandas balonus
Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko intervijā atklāti atzinis, ka viņš uztur kontaktus ar kontrabandistiem, kas pārvieto cigaretes uz Lietuvu, un pat atzinis, ka viņa robežkomiteja piever acis uz viņu darbībām.
"Mūsējie to redzēja? Droši vien redzēja. Ko mūsējie. Jūs pret mums ieviesāt sankcijas, jūs mūs smacējat. Kā es bieži saku - mums būtu jūs jāaizstāv? Lai lido tie baloni. Es gribu precizēt, cik to balonu aizlidoja. Viņi saka divsimts gabali. Mūsu bandīteļi saka - nekādi divsimts, saka divdesmit baloni," sacīja Lukašenko.
⛔️Lukashenko has openly admitted that he keeps in touch with smugglers trafficking cigarettes into Lithuania— NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2025
And even confessed that his border committee turns a blind eye to their actions.
A rare moment of honesty from the dictator. But really, did anyone ever doubt it? pic.twitter.com/tQTwWWWOL5
"Uz to viņus pamudināja pašu varas iestādes, kas sagrāva normālas tirdzniecības attiecības un uzcēla žogu uz robežas. Lietuvas un Polijas valdības – tā ir jūsu vaina. Jūs iedzināt cilvēkus tādos apstākļos, ka viņi spiesti kļūt par noziedzniekiem," sacīja Lukašenko.
Kā zināms, pēdējo divu nedēļu laikā ar gaisa baloniem saistītu draudu dēļ piecas reizes tika apturēta darbība Viļņas lidostā un vienu reizi - Kauņas lidostā. Pēc Satiksmes ministrijas datiem, kopumā tika ietekmēti vairāk nekā 190 lidojumu un aptuveni 30 000 pasažieru.
Lietuvas politiskie līderi balonu ielidošanu valsts gaisa telpā ir raksturojuši kā Minskas īstenotu hibrīduzbrukumu.
Reaģējot uz to, Lietuva uz mēnesi ir slēgusi robežu ar Baltkrieviju, atļaujot ieceļot tikai diplomātiem, Krievijas pilsoņiem, kas tranzītā ceļo uz Kēnigsbbergas (Karaļauču) eksklāvu, un ES pilsoņiem, kas atgriežas no Baltkrievijas.