FOTO: Netuvojieties un nemēģiniet nosēdināt! Izplata brīdinājumu iedzīvotājiem pēc tam, kad Latvijā fiksēti vairāki kontrabandistu baloni no Baltkrievijas
No 23. novembra vakara līdz 24. novembra agrām rīta stundām Nacionālie bruņotie spēki radaru sistēmās novēroja vairākus gaisa objektus, kas dažādos intervālos, šķērsojot Latvijas–Baltkrievijas valsts robežu, ielidoja Latvijas gaisa telpā.
Vienlaikus Valsts robežsardze, saņemot pirmos signālus no Lietuvas sadarbības partneriem, sadarbībā ar Valsts policiju uzsāka objektu pārtveršanas pasākumus un naktī notvēra astoņus metereoloģiskos gaisa balonus (meteozondes) ar nelegālajām cigaretēm. Dienesti darbu turpina.
Latvijā fiksēti vairāki kontrabandistu baloni no Baltkrievijas
Cigarešu kontrabandistu balonus pirmās pamanījušas NBS radaru sistēmas.
Uzreiz pēc informācijas saņemšanas Valsts robežsardzes Daugavpils un Ludzas kriminālizmeklēšanas dienesti kopā ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonām uzsāka operatīvās darbības vairākos Latvijas austrumu pierobežas novados, veicot teritoriju pārbaudes, patrulēšanu un objektu meklēšanu.
“Ir svarīgi uzsvērt, ka kritiskā infrastruktūra nav apdraudēta, taču šis šobrīd ir viens no veidiem, kā Latvijā tiek iepludinātas nelegālās cigaretes. Latvijas atbildīgie dienesti nepārtraukti monitorē situāciju uz robežas. Tomēr no vakardienas vakara mūsu dienesti strādāja pastiprinātā režīmā līdz pat rītam. Pašlaik ir pārtvertas astoņas meteozondes, un ar vienu šādu zondi tiek pārvietotas aptuveni no 60 000 līdz 120 000 cigaretēm. Dienesti turpina aktīvi strādāt, un skaitļi dienas laikā var mainīties,” norāda iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
Šobrīd dienesti kopā ir izņēmuši astoņas meteozondes ar vairāk nekā 720 000 nelegālu cigarešu.
Valsts robežsardze un Valsts policija aicina iedzīvotājus ziņot par šādiem objektiem, zvanot uz 112. Tāpat dienesti aicina šiem objektiem netuvoties vai nemēģināt tos pašrocīgi nosēdināt.
Latvijas mediji jau ziņojuši, ka līdzīgi baloni tika fiksēti arī Lietuvā, kur drošības apsvērumu dēļ Viļņas lidostā no plkst. 18.50 līdz 00.25 tika apturēta gaisa satiksme. Šī nav pirmā reize, kad Baltkrievijas kontrabandisti nonākuši Latvijas un Lietuvas dienestu redzeslokā, radot riskus arī lidostu darbībai.
Īpaši būtiski uzsvērt, ka starp Baltijas valstu un Polijas ministrijām, kā arī to atbildīgajiem dienestiem ir izveidota pastāvīga, cieša un koordinēta sadarbība, kas ļauj ātri apmainīties ar informāciju, nekavējoties reaģēt uz pārrobežu apdraudējumiem un kopīgi ierobežot kontrabandas plūsmu reģionā.