FOTO un VIDEO: kā izskatās "meteoroloģiskie baloni", ar kuriem kontrabandisti transportē cigaretes un regulāri traucē lidostas darbību
Šogad kopumā aizturēti 546 gaisa baloni, kas no Baltkrievijas uz Lietuvu pārvadā tabakas izstrādājumu kravas. Parasti tiem ir piestiprinātas GPS ierīces.
Pērn visa gada laikā tika fiksēti 226 gadījumi, kad tika aizturētas ar gaisa baloniem no Baltkrievijas ievestas nelegālās cigaretes. 2022. gadā šādu kontrabandas pārvadāšanas gadījumu nebija, bet 2023. gadā tika reģistrēti 3 mēģinājumi.
"Meteoroloģiskie baloni", ar kuriem transportē kontrabandas cigaretes
Šogad kopumā jau ir pārņemti 546 gaisa baloni, kas no Baltkrievijas uz Lietuvu pārvadā tabakas izstrādājumu kravas. Parasti tiem ir ...
Aplūkojot 2025. gada statistiku pa mēnešiem:
- oktobrī pārņemti 66 gaisa baloni ar cigaretēm un GPS ierīcēm,
- septembrī – 68,
- augustā – 33,
- jūlijā – 62,
- jūnijā – 17 (zemākais rādītājs šogad),
- maijā robežsargu noliktavās nonāca 69 baloni ar cigaretēm un GPS,
- aprīlī – 46,
- martā – 77 (rekordmēnesis šogad),
- februārī – 45,
- janvārī – 63.
Šogad robežsargi ir notriekuši arī 50 kontrabandistu dronus, kas no Baltkrievijas ar nelegālajiem tabakas izstrādājumiem ielidojuši Lietuvā. Pērn tika pārņemti 54 šādi droni.
Šogad ar droniem un gaisa baloniem no kaimiņvalsts pārvadātas un robežsargu noliktavās nonākušas vairāk nekā 891 tūkstotis cigarešu paciņu.
Turklāt robežsargi šogad aizturējuši 101 personu, iespējams, saistītu ar kontrabandu, kas veikta pa gaisa ceļu. Pērn tādu bija 46.
Pēc gaisa balonu kontrabandas gadījumu izmeklēšanas tiesām nodotas 16 lietas. Kopumā izskatītas 12, bet 4 vēl tiek skatītas. Tiesas par vainīgiem atzinušas 18 personas. Piecas no tām saņēmušas brīvības atņemšanas sodus, tostarp vienu – 2 gadus un 6 mēnešus ilgu cietumsodu; vidējais šādu sodu ilgums ir 1 gads un 5 mēneši.
Naudas sodu apmērs notiesātajiem svārstās no 1 300 līdz 19 400 eiro. Ir piemēroti arī 17 200 eiro, 11 800 eiro, kā arī daudzi sodi 5800 līdz 8000 eiro apmērā. Kopumā piespriesto naudas sodu summa pārsniedz 111 tūkstošus eiro.
Notiesāto un piespriesto sodu statistika vēl pieaugs, jo pašlaik tiek veikti 21 pirmstiesas izmeklēšana un ir identificēti 50 aizdomās turamie.
Latvijā fiksēti vairāki kontrabandistu baloni no Baltkrievijas
Cigarešu kontrabandistu balonus pirmās pamanījušas NBS radaru sistēmas.