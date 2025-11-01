Lukašenko dīvaini skaidro kontrabandas balonus no Baltkrievijas: tos uz Lietuvu sūtīja paši lietuvieši
Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko piedāvājis savādu skaidrojumu par desmitiem meteoroloģisko balonu, kas nesen no Baltkrievijas pārlidoja uz Lietuvu.
Lukašenko apgalvoja, ka paši lietuvieši esot “sūtījuši cigaretes ar gaisa baloniem”, lai pelnītu ar kontrabandu.
“Uz to viņus pamudināja pašu varas iestādes, kas sagrāva normālas tirdzniecības attiecības un uzcēla žogu uz robežas. Lietuvas un Polijas valdības – tā ir jūsu vaina. Jūs iedzināt cilvēkus tādos apstākļos, ka viņi spiesti kļūt par noziedzniekiem,” sacīja Lukašenko.
Viņš apgalvoja, ka baltkrievi “likumīgi iegādājās cigaretes rūpnīcās un pārdeva tās lietuviešiem”, kuri it kā izmantojuši balonus, lai pārsūtītu preces pāri robežai. “Mūsu cilvēki pirka cigaretes par labu cenu, pārdeva tās lietuviešiem, un viņi sūtīja tās pāri žogam ar baloniem. Tad šīs preces it kā nonāca ne tikai Lietuvā, bet arī Nīderlandē un Anglijā, kur cigarešu cenas ir visaugstākās,” viņš piebilda.
Lukašenko arī uzsvēra, ka neredz iemeslu sodīt baltkrievus, kas iesaistīti šajā tirdzniecībā. “Kā es viņus varu sodīt? Viņi vēlējās nopelnīt – un nopelnīja. Viņi taču cigaretes nezaga, bet nopirka,” viņš sacīja.
Kā zināms, pēdējo divu nedēļu laikā ar gaisa baloniem saistītu draudu dēļ piecas reizes tika apturēta darbība Viļņas lidostā un vienu reizi - Kauņas lidostā. Pēc Satiksmes ministrijas datiem, kopumā tika ietekmēti vairāk nekā 190 lidojumu un aptuveni 30 000 pasažieru.
Lietuvas politiskie līderi balonu ielidošanu valsts gaisa telpā ir raksturojuši kā Minskas īstenotu hibrīduzbrukumu.
Reaģējot uz to, Lietuva uz mēnesi ir slēgusi robežu ar Baltkrieviju, atļaujot ieceļot tikai diplomātiem, Krievijas pilsoņiem, kas tranzītā ceļo uz Kēnigsbbergas (Karaļauču) eksklāvu, un ES pilsoņiem, kas atgriežas no Baltkrievijas.