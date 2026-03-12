Ukrainas Drošības dienests novērsis teroraktu Rivnes centrā, aizturot Krievijas aģentu nozieguma vietā
Ukrainas Drošības dienests (SBU) aizturēja Krievijas aģentu, kurš Rivnes centrālajā parkā netālu no kafejnīcas novietoja improvizētu spridzekli.
Ukrainas Drošības dienests (SBU) izjauca terorakta mēģinājumu Rivnes centrā. Par to ziņoja aģentūras preses dienests. SBU darbinieki aizturēja Krievijas aģentu nozieguma vietā, kad viņš Rivnes pilsētas parkā netālu no kafejnīcas novietoja improvizētu spridzekli, un, ieraugot tiesībsargājošās iestādes, mēģināja bēgt.
Saskaņā ar lietas materiāliem, pasūtījuma uzbrukuma veicējs bija Žitomiras iedzīvotājs, kuram ir atkarība no narkotikām. Viņu Krievijas izlūkdienesti savervēja, izmantojot "Telegram" kanālus. Viņš izgatavoja spridzekli īrētā dzīvoklī Rivnē. Lai pastiprinātu tā iznīcinošo spēku, viņš pievienoja metāla uzgriežņus un ievietoja to katlā. Slepenos nolūkos diversants, tuvojoties uzbrukuma vietai, bija ģērbies militārā uniformā. Krievijas izlūkdienesti plānoja attālināti detonēt improvizēto spridzekli, zvanot uz spriegvielai pievienoto mobilo tālruni. Kratīšanas laikā no aizturētā tika konfiscēts viedtālrunis, kurā bija pierādījumi par sadarbību ar ienaidnieku.
SBU izmeklētāji okupantu līdzdalībniekam ir izvirzījuši vairākas apsūdzības saskaņā ar Ukrainas Kriminālkodeksu, tostarp par palīdzību teroristu uzbrukuma sagatavošanā un sprādzienbīstamu ierīču nelikumīgu izgatavošanu. Vīrietis atrodas apcietinājumā un viņam draud cietumsods līdz 12 gadiem ar mantas konfiskāciju.