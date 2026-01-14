"Tā ir viņu problēma!" Tramps par Grenlandes vēlmi palikt Dānijas sastāvā
Donalds Tramps asi reaģējis uz Grenlandes premjerministra teikto, ka sala izvēlas Dāniju, nevis Amerikas Savienotās Valstis.
"Ja mums šobrīd jāizvēlas starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Dāniju — mēs izvēlamies Dāniju. Mēs izvēlamies NATO. Mēs izvēlamies Dānijas Karalisti. Mēs izvēlamies Eiropas Savienību," paziņoja Grenlandes premjerministrs Jenss-Frederiks Nīlsens.
Kad žurnāliste jautāja Trampam par Jensa Frederika Nīlsena paziņojumu, kurā līderis paziņoja, ka Grenlande izvēlētos Dāniju, nevis ASV, Tramps atbildēja: "Es nepiekrītu viņam. Es nezinu, kas viņš ir. Es neko par viņu nezinu. Bet viņam tā būs liela problēma".
Q: The premier of Greenland said today, 'We prefer to stay with Denmark.'— Aaron Rupar (@atrupar) January 13, 2026
TRUMP: Who said that?
Q: The premier of Greenland
TRUMP: Well, that's their problem. I disagree with him. I don't know who he is. Don't know anything about him. But that's gonna be a big problem for… pic.twitter.com/7VhxQLcLCA
Viņa komentāri izskanēja vien dažas stundas pirms svarīgām sarunām Vašingtonā starp Dānijas un Grenlandes ārlietu ministriem un ASV viceprezidentu Dž. D. Vensu un ASV valsts sekretāru Marko Rubio.
ASV prezidents Donalds Tramps un Baltā nama pārstāvji vairākkārt pauduši, ka Grenlandei būtu jābūt ASV sastāvā, neizslēdzot iespēju, ka šī mērķa sasniegšanai var tikt pielietots militārs spēks.
ASV arī pārmet Dānijai, ka tā Grenlandes aizsardzību pametusi novārtā.
Saskaņā ar "Politico", Trampa patiesajam mērķim, iespējams, nav nekāda sakara ar drošību vai resursiem.
Ja jautājums būtu par derīgajiem izrakteņiem, Dānija gadiem ilgi piedāvāja ASV iespējas investēt Grenlandē, bet pati Vašingtona atteicās.
Ja motīvs būtu ierobežot Ķīnu un Krieviju, risinājums būtu vienkāršāks: ASV varētu oficiāli paplašināt savu militāro klātbūtni salā ar Kopenhāgenas piekrišanu.
Briselē arvien vairāk tiek apspriests cits skaidrojums – personisks.
Viens ES diplomāts to rezumēja šādi: Tramps vēlas ieiet vēsturē kā cilvēks, kurš padarīja Ameriku "lielāku".
Pieaugošajai spriedzei starp abiem vēsturiskajiem sabiedrotajiem ir arī ļoti jūtama ietekme uz to attiecībām, tostarp tūrismu.
Saskaņā ar jaunākajiem ceļojumu nozares grupas "Rejs" datiem, Dānijas pilsoņu rezervēto ceļojumu skaits uz ASV 2025. gadā ir samazinājies uz pusi.
"Mēs iepriekš neko tādu neesam redzējuši. Tas ir ļoti neparasti. Mēs nekad neesam redzējuši tik lielu kritumu nozīmīgā galamērķī," sacīja direktors Nīls Amstrups, kuru citē DR.
Es jums sniegsu mūsu pārskatu par ASV tikšanos un Eiropas reakciju uz Grenlandi, kā arī jaunāko informāciju par Ukrainu un citiem svarīgiem Eiropas jautājumiem.