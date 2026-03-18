Drošības pasākums? Maskavieši saņem ziņu, ka tiks ietekmēta mobilā interneta darbība
Maskavas iedzīvotāji sākuši saņemt izziņas, ka, iespējams, tiks piedzīvoti mobilā interneta darbības traucējumi.
Kā raksta "Kommersant" un RIA News, šādus paziņojumus saņem MTS, Beeline un Megafon abonenti, ziņo "Meduza".
"Lai nodrošinātu drošības pasākumus jūsu apgabalā, iespējams, uz neilgu laiku tiks ierobežota mobilā interneta darbība," brīdina operatori.
Tajā pašā laikā tiek norādīts, ka abonenti var izmantot pakalpojumus no vietnēm, kas iekļautas "baltajā sarakstā", kurām vajadzētu turpināt darboties brīdī, kad tiks atslēgts mobilais internets.
Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī Krievija ir pastiprinājusi represijas pret opozīciju un faktiski nepieļauj nekādu kara un oficiālās politikas kritiku.
Krievija ir arī draudējusi virknei interneta platformu ar piespiedu darbības palēnināšanu vai pilnīgu aizliegumu, ja tās neievēros Krievijas tiesību aktus, tostarp tos, kas paredz, ka dati par Krievijas lietotājiem ir jāglabā valstī.