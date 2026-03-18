Modžtaba Hameneji draud atriebties tiem, kuri nogalināja Irānas Augstākās nacionālās drošības padomes vadītāju
Jaunais Irānas augstākais līderis Modžtaba Hameneji paziņoja, ka Irānas Augstākā nacionālā drošības padomes vadītāja Ali Laridžani slepkavas "samaksās" par izdarīto.
"Neapšaubāmi, šādas personības slepkavība liecina par viņa nozīmīgumu un islāma ienaidnieku naidu pret viņu," viņš teica rakstiskā paziņojumā.
"Tiem, kas naidīgi noskaņoti pret islāmu, jāzina, ka šīs asinis, kas izlietas pie islāma sistēmas milzīgā koka, to tikai padarīs spēcīgāku, un, protams, katra asinīm ir sava cena, ko šo mocekļu slepkavas drīz vien būs spiestas samaksāt," vēsta "Sky News".
Izraēlas aizsardzības ministrs Israels Kacs otrdien paziņoja, ka pagājušajā naktī likvidēti ietekmīgais Irānas Augstākās nacionālās drošības padomes vadītājs Ali Laridžani un paramilitāro spēku "Basidž" komandieris.
Laridžani ir augstākais Irānas līderis, kas nogalināts kopš 28. februāra, kad Izraēlas gaisa triecienā Teherānā tika nogalināts Irānas augstākais līderis ajatolla Ali Hameneji.
Pašreizējā karā Izraēla jau ir nogalinājusi desmitiem Irānas varas aparāta vadošo personu.