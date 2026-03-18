Latvijā gripas aktivitāte pakāpeniski mazinās
Gripas un citu akūtu elpceļu infekciju uzraudzības dati liecina, ka Latvijā gripas aktivitāte pakāpeniski mazinās, lai gan tā joprojām saglabājas epidēmijas līmenī, ziņo Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).
Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijā pagājušajā nedēļā gripa laboratoriski apstiprināta 10,1 % izmeklēto paraugu (iepriekšējā nedēļā – 15,5%). Gandrīz visi laboratoriski apstiprinātie gadījumi bija A tipa gripas vīrusi, apstiprināti arī divi B tipa gripas vīrusi. Kopš sezonas sākuma dominē A/H3 gripas vīrusa apakštips, taču palielinās arī A/H1pdm apakštipa cirkulācija.
Ņemot vērā vienlaicīgu gripas, Covid-19 un citu elpceļu infekciju izplatību, SPKC aicina iedzīvotājus ievērot profilakses pasākumus – regulāri mazgāt rokas, vēdināt telpas, izvairīties no cilvēku pulcēšanās vietām un nepieciešamības gadījumā lietot medicīniskās sejas maskas vai respiratorus. Saslimšanas gadījumā ieteicams palikt mājās, sazināties ar ģimenes ārstu un ievērot ārsta norādījumus.
Monitoringā iekļautajās ambulatorajās ārstniecības iestādēs saslimstība ar gripu pagājušajā nedēļā turpināja samazināties – reģistrēti 57,6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju (iepriekšējā nedēļā – 110,6 uz 100 000 iedz.). Gripas gadījumi konstatēti deviņās no desmit monitoringa teritorijām. Augstākā saslimstības intensitāte reģistrēta Gulbenes novadā. Tāpat kā iepriekš, augstāka saslimstība novērota bērniem līdz 14 gadu vecumam.
Pagājušajā nedēļā saņemti trīs paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripas infekciju. Kopš sezonas sākuma kopā saņemti 47 paziņojumi par nāves gadījumiem.