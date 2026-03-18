Donalds Tramps izmēģina jaunu metodi, lai samazinātu energoresursu izmaksas
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien uz laiku atcēlis simtgadīgu kuģniecības likumu, lai palīdzētu samazināt energoresursu izmaksas, kas strauji kāpušas kopš ASV un Izraēlas triecieniem Irānai.
Trampa lēmums paredz uz 60 dienām atcelt aizliegumu ārvalstīs reģistrētiem kuģiem pārvadāt kravas starp ASV ostām.
1920. gadā pieņemtā likuma mērķis bija veicināt kuģu būvniecību ASV, bet kritiķi apgalvo, ka tas kavē brīvo tirdzniecību un ir palielinājis izmaksas patērētājiem.
Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita skaidroja, ka Trampa lēmums ir "tikai vēl viens solis, lai mazinātu īstermiņa traucējumus naftas tirgū, ASV militārajiem spēkiem turpinot operācijas "Epic Fury" mērķu izpildi". Runa ir par 28. februārī ASV un Izraēlas sākto kopīgo ofensīvu pret Irānu.
"Šī rīcība ļaus tādiem svarīgiem resursiem kā nafta, dabasgāze, mēslojums un ogles 60 dienas brīvi ieplūst ASV ostās," piebilda Levita. Viņa solīja, ka Trampa administrācija joprojām ir apņēmības pilna turpināt stiprināt ASV kritiski svarīgās piegādes ķēdes.
Saskaņā ar ASV automobiļu asociācijas AAA datiem ASV benzīna cenas kopš kara sākuma ir pieaugušas par vairāk nekā 27%.