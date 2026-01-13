ASV joprojām vēlas iegūt Grenlandi – ASV Pārstāvju palātā iesniegts kāds likumprojekts
ASV prezidents Donalds Tramps apstiprinājis, ka viņam ir interese par iespēju, ka Savienotās Valstis no Dānijas varētu iegādāties Grenlandi.
ASV joprojām vēlas iegūt Grenlandi - ASV Pārstāvju palātā iesniegts kāds likumprojekts

ASV Kongresa apakšpalātā iesniegts likumprojekts par Grenlandes aneksiju, ko sagatavojis Pārstāvju palātas loceklis republikānis Rendijs Fains.

Vai Pārstāvju palāta izskatīs šo likumprojektu, pagaidām nav zināms.

"Likumprojekts ļauj prezidentam meklēt Grenlandes aneksijai nepieciešamos līdzekļus," platformā "X" norādīja Fains. "Mūsu pretinieki cenšas nostiprināties Arktikā, un mēs to nedrīkstam pieļaut," piebilda kongresmenis, atkārtojot Baltā nama retoriku.

Fains paziņojumā presei norādīja, ka "tas, kas kontrolē Grenlandi, kontrolē galvenos Arktikas jūras ceļus un drošības arhitektūru, kas aizsargā Savienotās Valstis".

Likumprojekts paredz piešķirt ASV prezidentam Donaldam Trampam pilnvaras veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai padarītu Grenlandi par Savienoto Valstu teritoriju, tostarp salu anektēt.

Grenlande ir Dānijas Karalistes autonoma teritorija, taču nav Eiropas Savienības (ES) sastāvā.

