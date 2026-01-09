ASV amatpersonas apsver iespēju maksāt Grenlandes iedzīvotājiem, lai iegūtu atbalstu
ASV amatpersonas ir apsvērušas iespēju par vienreizēju maksājumu Grenlandes iedzīvotājiem, lai pārliecinātu viņus atdalīties no Dānijas un pievienoties ASV, ziņo aģentūra "Reuters", atsaucoties uz četriem avotiem.
Apspriestā maksājuma summa ir no 10 000 līdz 100 000 dolāru (8565 līdz 85 650 eiro) katram grenlandietim, norādīja divi no avotiem, kas vēlējās palikt anonīmi..
Ideja par tiešu maksājumu Grenlandes iedzīvotājiem ir viens no skaidrojumiem, kā ASV varētu mēģināt "nopirkt" salu, kurā dzīvo apmēram 57 000 cilvēku, neraugoties uz Dānijas un Grenlandes amatpersonu paziņojumiem, ka Grenlande netiek pārdota, norāda "Reuters".
Šī taktika ir viens no dažādiem plāniem, ko apspriež Baltais nams, lai iegūtu Grenlandi, un ASV amatpersonas nav izslēgušas iespēju, ka kontroles pārņemšanai pār Grenlandi varētu tikt izmantots bruņots spēks. Taču pastāv risks, ka Grenlandes iedzīvotāji piedāvājumu viņiem maksāt par atbalstu varētu uzskatīt par degradējošu, raksta "Reuters".
Tramps ne reizi vien teicis, ka ASV būtu jākontrolē Grenlande nacionālās drošības apsvērumu dēļ.
Grenlande ir Dānijas Karalistes daļa, taču tā ir lielā mērā autonoma un nav Eiropas Savienības sastāvā.
Laikraksts "Wall Street Journal" vēstīja, ka ASV valsts sekretārs Marko Rubio likumdevējiem sacījis, ka Tramps dod priekšroku Grenlandes nopirkšanai no Dānijas.
Kopenhāgena brīdinājusi, ka jebkurš mēģinājums iegūt Grenlandi ar spēku faktiski nozīmētu NATO beigas.
Sabiedrotie ir pauduši atbalstu Dānijai un Grenlandei, bet vienlaikus cenšas nesadusmot Savienotās Valstis.