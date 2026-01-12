ASV nodoms pārņemt salu ir nepieņemams, uzsver Grenlandes valdība.
Grenlande paziņo, ka nepiekrīt ASV iecerei pārņemt teritoriju
Grenlandes valdība pirmdien paziņoja, ka tā nekādos apstākļos nevar piekrist tam, ka ASV pārņem Grenlandi, vienlaikus uzsverot, ka strādās pie tā, lai attīstītu salas aizsardzību NATO ietvaros.
"Savienotās Valstis ir vēlreiz apliecinājušas savu vēlmi pārņemt Grenlandi. Ar to Grenlandes valdošā koalīcija nekādos apstākļos nevar samierināties," paziņojumā norādīja Dānijas autonomās teritorijas valdība, nostāju paužot pēc atkārtotiem ASV prezidenta Donalda Trampa draudiem pārņemt salu ASV kontrolē.
Valdība piebilda, ka strādās pie tā, lai attīstītu salas aizsardzību NATO ietvaros.
Tramps un Baltā nama pārstāvji vairākkārt pauduši, ka Grenlandei būtu jābūt ASV sastāvā, neizslēdzot iespēju, ka šī mērķa sasniegšanai var tikt pielietots militārs spēks.