Melnajā jūrā drons uzbrucis naftas tankkuģim, kas bijis ceļā uz Krieviju
Maršruti uz Krievijas naftu kļūst arvien bīstamāki, jo tagad pat starptautiskie ūdeņi vairs negarantē ar Krieviju saistīto kuģu drošību.
Vēl viens uzbrukums Krievijas naftas loģistikai noticis pie Turcijas krastiem. 7. janvārī drons Melnajā jūrā uzbruka zem Palau karoga kuģojošam naftas tankkuģim "ELBUS", kas bija ceļā uz Krievijas ostu, lai iekrautu jēlnaftu, vēsta Turcijas laikraksts "Ortadoğu Gazetesi".
Incidents noticis aptuveni 30 jūdžu attālumā no Turcijas Abanas rajona krastiem Kastamonu apgabalā. Kuģis bijis ceļā uz Krievijas ostu Novorosijsku, kur plānojis iekraut naftu.
Kuģa bojājumi un veiktie ārkārtas pasākumi
Saskaņā ar Turcijas mediju ziņām, drons ietriecies tankkuģa augšdaļā. Kuģis cietis bojājumus, bet apkalpes locekļi nav cietuši. Pēc uzbrukuma no "ELBUS" tika nosūtīts briesmu signāls. Notikuma vietā ātri ieradās Turcijas krasta apsardzes vienības. Drošības apsvērumu dēļ tika pieņemts lēmums tankkuģi aizvilkt uz Inebolu ostu, kur tam tiks veikta tehniskā pārbaude.
Nav zināms, kas atbildīgs par uzbrukumu
Oficiālās varas iestādes vēl nav paziņojušas, kas atbildīgs par drona uzbrukumu. Turcijas jūras un drošības aģentūras turpina izmeklēt un uzraudzīt situāciju reģionā. Pats fakts, ka kuģis, kas devās uz Krieviju, tika pakļauts uzbrukumam, jau ir kļuvis par satraucošu signālu visai Krievijas naftas loģistikas nozarei.
Pat pirms naftas iekraušanas kuģi saskaras ar tiešiem uzbrukumiem, un maršruti Melnajā jūrā kļūst arvien neparedzamāki.
Spiediens uz Krievijas naftu pastiprinās
"ELBUS" incidents iekļaujas vispārējā tendencē, ka pieaug riski ar Krieviju saistītajām piegādēm. Maskavas naftas infrastruktūra un transporta ķēdes ir arvien vairāk apdraudētas, un šādu reisu nodrošināšanas izmaksas turpina pieaugt. Melnā jūra, kas iepriekš tika uzskatīta par relatīvi stabilu maršrutu, pakāpeniski kļūst par augsta riska zonu kuģiem, kas darbojas Krievijas tirgū.