Irānas atbalstītājs Teksasā nogalina divus cilvēkus
Apšaudē kādā Ostinas bārā Teksasā naktī uz svētdienu nogalināti divi cilvēki, bet 14 ievainoti.
Kad notikuma vietā ieradās policija, tā sastapa bruņotu vīrieti, ko nošāva.
ASV organizācija SITE, kas veic islāma ekstrēmistu tīmekļa aktivitāšu monitoringu, paziņojusi, ka šāvējs, kas identificēts kā somāliešu izcelsmes ASV pilsonis Ndiaga Diagne, bijis Irānas atbalstītājs.
Šāvējam mugurā bija sporta krekls ar uzrakstu "Allaha īpašums".
Federālā izmeklēšanas biroja (FBI) pārstāvis iepriekš norādīja, ka uzbrukuma motīvs nav zināms, taču ir pazīmes, kas liecina, ka tas bijis terorakts.
