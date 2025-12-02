Ukraina mērķtiecīgi iznīcina Putina “ēnu floti” - nedēļas laikā jau trešais uzbrukumus Krievijas tankkuģim Melnajā jūrā
Melnajā jūrā noticis uzbrukums kuģim, kas transportē saulespuķu eļļu no Krievijas uz Gruziju, otrdien paziņojušas Turcijas varasiestādes.
Kuģim "MIDVOLGA-2" uzbruka aptuveni 130 kilometrus no Turcijas piekrastes. Neviens no 13 kuģa apkalpes locekļiem nav cietis, un kuģis nav lūdzis palīdzību, ziņo Turcijas Jūras lietu ģenerāldirektorāts. Kuģis bija ceļā uz Turcijas ostu Sinopu.
Jau ziņots, ka piektdien Ukrainas jūras droni uzbruka diviem Krievijas "ēnu flotes" tankkuģiem "Kairos" un "Virat" Melnajā jūrā.
Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans pirmdien kritizēja Ukrainas dronu uzbrukumus minētajiem kuģiem, paziņojot, ka tie liecina par satraucošu konflikta eskalāciju.
"Mēs nevaram samierināties ar šiem uzbrukumiem, kas apdraud kuģošanas drošību, dzīvību un vidi, īpaši mūsu ekskluzīvajā zonā," uzrunā televīzijā paziņoja Erdogans. "Mēs izsakām nepieciešamos brīdinājumus visām pusēm par šādām situācijām," viņš piebilda.
Piektdien uzbrukumi Krievijas "ēnu flotes" tankkuģiem notika Turcijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Kuģu apkalpe uzbrukumos necieta.
Datubāzē "OpenSanctions", kur apkopota informācija par sankciju apiešanā iesaistītām personām vai organizācijām, "Kairos" un "Virat" identificēti kā "ēnu flotes" sastāvdaļa, kas tiek izmantota, lai apietu sankcijas, ko Krievijai noteica pēc 2022. gada atkārtotā iebrukuma Ukrainā.
Ukraina arī agrāk ir veiksmīgi īstenojusi triecienus Krievijas kuģiem, taču šīs misijas iepriekš lielākoties aprobežojās ar Melnās jūras ziemeļiem.