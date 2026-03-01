"Masters"/"Ulbroka" un "Rubenes" florbolisti pirmie sasniedz Latvijas čempionāta pusfinālu
Pagājušā gada čempione "Masters"/"Ulbroka" un Kocēnu "Rubene" svētdien kā pirmās sasniedza šīs sezonas "Elvi florbola līgas" pusfinālu.
"Masters"/"Ulbroka" viesos ar rezultātu 5:4 (1:0, 2:1, 1:3, 1:0) papildlaikā pārspēja "Lielvārde"/"Unihoc" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 4-0.
Uzvaras vārtus papildlaikā guva Krišjānis Tiltiņš, kuram šajā spēlē bija trīs precīzi metieni, bet mājiniekiem divus vārtus guva Juris Sandis Jēgers.
Tikmēr "Rubene" izbraukumā ar rezultātu 6:3 (4:2, 1:0, 1:1) uzvarēja Ādažu SĀC, sērijā panākot 4-0.
Kocēnu vienībā divus vārtus guva un vienu rezultatīvu piespēli atdeva Kristers Babris.
Vēl svētdien Talsu NSS/"Krauzers" viesos ar 7:6 (4:0, 1:2, 1:4, 1:0) pagarinājumā uzveica "Valmieru", sērijā panākot 2-2.
Uzvaras vārtus guva Ralfs Polis, kurš pirms tam pamatlaikā atzīmējās ar divām rezultatīvām piespēlēm. Rūdolfs Niedrājs guva trīs vārtus un atdeva vienu piespēli, bet tāda pati rezultativitāte kā Polim bija Jānim Škutānam.
Valmieriešiem divus vārtus guva Ričards Eglītis, bet 1+2 iekrāja Mārtiņš Broks.
Rezultāts 2-2 ir arī sērijā starp Cēsu "Lekrings" un "Ķekava"/RB&B komandām.
Ceturtdaļfināla un pusfināla sērijas ritēs līdz kādas komandas četrām uzvarām, bet medaļu ieguvēji tiks noteikti Superfinālā, kas 11. aprīlī notiks Rīgas arēnā.
"Masters"/"Ulbroka" pēc 27 spēlēm tikai par vienu punktu pārspēja Kocēnu "Rubeni", aiz kuras labāko četriniekā bija arī Talsu NSS/"Krauzers" un Cēsu "Lekrings".
Pēc jaunā nolikuma pirmās trīs komandas pārstāvji secīgi izvēlējās savus izslēgšanas spēļu ceturtdaļfināla sēriju pretiniekus no 5.-8. vietu ieņēmušajām komandām - "Ķekava"/RB&B, "Valmiera", "Lielvārde"/"Unihoc" un SĀC. Izslēgšanas turnīrā neiekļuva "Irlava"/ISAM un "Bauska".
Iepriekšējā sezonā par četrkārtējiem Latvijas čempioniem kļuva "Masters"/"Ulbroka" florbolisti, finālā ar 7:4 pārspējot Talsu NSS/"Krauzers" komandu.