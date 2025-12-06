Bulgārijas piekrastē uz sēkļa uzskrējis Krievijas ēnu flotes tankkuģis, kas iepriekš cieta dronu uzbrukumā
Ukrainas jūras dronu triecienā novembra beigās cietušais Krievijas ēnu flotes tankkuģis "Kairos" Bulgārijas piekrastē uzskrējis uz sēkļa, vēsta vietējie mediji.
Gambijas karoga tankkuģis piektdien atradās aptuveni jūdzes attālumā no Bulgārijas krasta, vēsta ziņu aģentūra "Bloomberg".
Kuģis ir uzskrējis uz sēkļa. "Kairos" bija desmit cilvēku apkalpe, un Bulgārijas Jūras administrācijas aģentūra ar armijas atbalstu to evakuēja.
Apgabalā, kur "Kairos" uzskrējis uz sēkļa, Melnajā jūrā plosās spēcīga vētra.
Nelabvēlīgi laika apstākļi kavē operāciju, paziņoja Jūras administrācija, uzsverot, ka situācija tiek kontrolēta.
Iepriekš tika ziņots, ka uz kuģa "Kairos" jūras dronu trieciena brīdī nebija naftas produktu kravas.
Vairāku desmitu jūdžu attālumā no Turcijas krastiem 28. novembrī jūras droni teju vienlaicīgi uzbruka Krievijas ēnu flotes tankkuģiem "Kairos" un "Virat".
Nākamajā dienā vairāki Ukrainas mediji, atsaucoties uz avotiem Ukrainas Drošības dienestā (SBU), vēstīja, ka tā bijusi īpaša SBU operācija, kas veikta ar modernizētiem droniem.