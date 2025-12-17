Uz Krievijas naftas tankkuģiem Baltijas jūrā parādījusies bruņota apsardze
Zviedrijas karaflote paziņojusi, ka uz Krievijas "ēnu flotes" kuģiem, ko Maskava izmanto sankciju apiešanai, parādījusies bruņota apsardze.
Uz tankkuģiem, kas pārvadā Krievijas naftu, pamanītas militārpersonas formās un bruņoti cilvēki, kas, domājams, ir privātu apsardzes uzņēmumu darbinieki, Zviedrijas sabiedriskās televīzijas SVT ziņu raidījumam pavēstīja karaflotes operatīvās vadības priekšnieks Marko Petkovičs.
Tā ir pirmā reize, kad bruņotas apsardzes parādīšanos uz tā dēvētās ēnu flotes kuģiem apstiprinājusi kāda Eiropas Savienības (ES) valsts, lai gan jau iepriekš par to ziņoja mediji.
Petkovičs norādīja, ka Krievija vispār palielinājusi militāro klātbūtni Baltijas jūrā. Viņš atzina, ka tā kļuvusi pastāvīgāka un pamanāmāka.
Kāds avots Zviedrijas armijā SVT apstiprināja, ka krievu karakuģi "visai pastāvīgi" uzturas vairākās konkrētās zonās, kas atrodas blakus kuģošanas ceļiem.
6. decembrī dāņu pētnieciskās žurnālistikas vietne "DanWatch" vēstīja, ka uz kāda "ēnu flotes" tankkuģa Ēresunda šaurumā atrodas cilvēki maskēšanās tērpos. Starp tiem bija bijušais īpašo uzdevumu vienības komandieris no Krievijas kontrolētās Kēnigsbergas (Karaļaučiem).
Saskaņā ar dokumentiem, kas nonākuši "DanWatch" rīcībā, šiem cilvēkiem nebija nekādu konkrētu pienākumu uz kuģa. Viņi bija apzīmēti kā "papildu komanda", nekādus paskaidrojumus nesniedzot.