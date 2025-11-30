VIDEO: ukraiņi krāšņi Melnajā jūrā uzlaiž gaisā krievu tankkuģus
Ukrainas jūras spēki ar droniem veikuši triecienus pa diviem Krievijas "ēnu flotes" naftas tankkuģiem, kas pārvietojās pa Melno jūru zem Gambijas karoga.
Saskaņā ar Londonas Fondu biržas datiem, abi tankkuģi - "Kairos" un "Virat" - ir iekļauti sankcijām pakļauto kuģu sarakstā un tiek uzskatīti par daļu no simtiem novecojušu kuģu, kurus Maskava izmanto, lai apietu Rietumu sankcijas. Uzbrukumos tika izmantoti Ukrainā ražotie jūras droni "Sea Baby". "Kairos" tika skarts Melnās jūras dienvidrietumos, savukārt "Virat "– centrālajā daļā.
Tikmēr starptautisks konsorcijs, kas pārvadā naftu no Kaspijas reģiona, un kurā galvenās ieinteresētās puses ir Krievija, Kazahstāna un Rietumu uzņēmumi "ExxonMobil", "Chevron" un "Shell" paziņojis, ka pēc dronu uzbrukuma apturējis kravas iekraušanu Krievijas Melnās jūras ostā Novorosijskā. Kaspijas cauruļvadu konsorcijs paziņoja, ka uzbrukums ir nodarījis ievērojamus bojājumus kuģu pietauvošanās vietai. Kazahstānas ārlietu ministrs Aibeks Smadijarovs pauda sašutumu par uzbrukumu un aicināja Kijivu uzbrukumus pārtraukt.
Tikmēr Ukrainas delegācija Rustema Umerova vadībā šobrīd devusies uz ASV, lai turpinātu sarunas par miera panākšanu Ukrainā. Umerovs aizvieto Andriju Jermaku, kurš atkāpās no amata pēc tam, kad viņa dzīvoklī tika veikta kratīšana. Ukrainas pārstāvji paredzēts tiksies ar ASV amatpersonām svētdien Floridā, bet nākamnedēļ uz vizīti Maskavā kārtējo reizi dosies Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs.