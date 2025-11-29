VIDEO: Melnajā jūrā pēc dronu uzbrukumiem aizdegušies divi Krievijas "ēnu flotes" tankkuģi
Melnajā jūrā pēc eksplozijām ir aizdegušies divi naftas tankkuģi, kas ir pakļauti Rietumvalstu sankcijām par naftas transportēšanu no Krievijas ostām, piektdien paziņoja Turcijas varasiestādes, kas ir evakuējušas abu tankkuģu apkalpes locekļus.
Turcijas Jūras lietu ģenerāldirekcija paziņoja platformā "X", ka tankkuģis "Kairos", kas ar Gambijas karogu bez kravas brauca uz Novorosijskas ostu, aizdegās ap plkst. 18 (plkst. 17 pēc Latvijas laika) 52 kilometrus no Turcijas piekrastes "ārēju cēloņu dēļ".
Tā piebilda, ka "visi 25 apkalpes locekļi ir sveiki un veseli".
Saskaņā ar jūras pakalpojumu uzņēmuma "Tribeca" sniegto informāciju tankkuģis aizdegās aptuveni 52 jūdzes (aptuveni 90 km) uz ziemeļiem no Bosfora šauruma. Ukrainas piekraste atrodas vairāk nekā 350 km attālumā no šī apgabala.
Kuģa priekšgalā bija redzamas liesmas un biezi melni dūmi, bet vēl nebija ziņots par jūras piesārņojumu.
Otrs tankkuģis "Virat", kas arī brauca ar Gambijas karogu, ziņoja par trāpījumu tam.
"Glābēju komandas un kravas kuģis tika nosūtīti uz notikuma vietu. 20 apkalpes locekļi ir sveiki un veseli, un dzinēju telpā tika konstatēti biezi dūmi," piebilda Turcijas Jūras lietu ģenerāldirekcija.
"Ārējs cēlonis nozīmē, ka kuģim trāpījusi mīna, raķete vai līdzīgs šāviņš, vai drons, vai bezpilota zemūdens drons," raidsabiedrībai NTV pavēstīja Turcijas transporta ministrs Abdulkadirs Uraloglu.
Tikmēr daži Krievijas plašsaziņas līdzekļi jau ziņo par "mērķētu" uzbrukumu tankkuģim. Viņi apgalvo, ka kuģim it kā uzbrukuši pieci jūras droni.
Abi tankkuģi ir pakļauti Rietumvalstu sankcijām par naftas transportēšanu no Krievijas ostām par spīti embargo, kas noteikts pēc Krievijas jaunā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī. Šādi tankkuģi tiek dēvēti par Krievijas "ēnu floti".
Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sākuma Melnajā jūrā ir atrastas un iznīcinātas vairākas jūras mīnas.