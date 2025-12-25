“Kaut viņš nosprāgtu!” Zelenskis netaupa emocijas savā Ziemassvētku uzrunā
Tradicionālajā Ziemassvētku uzrunā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, tieši nenosaucot Vladimira Putina vārdu, pauda, viņaprāt, visu ukraiņu kopīgo vēlēšanos – Krievijas diktatora nāvi –, vienlaikus nosodot Krievijas nepārtrauktos uzbrukumus.
"Kopš seniem laikiem ukraiņi tic, ka Ziemassvētku naktī debesis atveras. Ja tajā brīdī kaut ko ievēlies, tas piepildīsies. Šodien mums visiem ir viens sapnis. Un mēs ievēlamies vienu vēlēšanos mums visiem. 'Kaut viņš nomirtu' – tā, iespējams, varētu nodomāt ikviens no mums," sacīja Zelenskis, nenosaucot Putinu vārdā.
Merry Christmas! pic.twitter.com/okj9Yr1bFe— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2025
"Taču, vēršoties pie Dieva, mēs, protams, lūdzam ko vairāk. Mēs lūdzam mieru Ukrainai. Mēs par to cīnāmies. Mēs to lūdzam. Un mēs to esam pelnījuši," Ukrainas prezidents sacīja.
Zelenskis piebilda, ka ukraiņi vēlas saticību katrā ģimenē, un lai bērni priecātos par dāvanām, smaidiem un saglabātu ticību labajam un brīnumiem.
"Ceturto gadu pēc kārtas – ceturto pilna mēroga kara gadu par neatkarību – tiek veikti mēģinājumi mums to visu atņemt," sacīja Zelenskis.
"Un tieši to mēs šodien aizstāvam: mūsu zemi, mūsu ģimenes, to ilgi gaidīto miera un klusuma sajūtu savās mājās. Kad mums ir silti. Kad mums ir gards ēdiens. Kad esam kopā. Un, neskatoties ne uz ko, šodien mēs arī esam kopā," viņš uzsvēra.
Ukrainas prezidents piebilda: "Un tā būs arī šodien, jo nav svarīgi, vai esam šķirti vai plecu pie pleca - ukraiņi ir kopā."
Tikmēr Ziemassvētku priekšvakarā Krievija pret Ukrainu raidījusi 131 bezpilota lidaparātu, liecina Ukrainas Gaisa spēku dati. Vairākos apgabalos, tostarp Hersonas, Zaporižjas, Odesas un Sumu reģionos, gājuši bojā divi cilvēki, bet 35 guvuši ievainojumus.
Zelenskis asi nosodīja šos uzbrukumums un pauda cerību, ka labais un patiesība uzvarēs: "Lai ir miera uzvara. Lai esam mēs. Un lai ir Ukraina."