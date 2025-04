Krievijas eksprezidents Medvedevs lasa lekciju skolniekiem un studentiem, ilustrējošie materiāli liek aizdomāties: viņš vispār ir normāls?

Medvedevs stāstīja par to, kā Padomju Savienības uzvara Lielajā Tēvijas karā (ar to Krievijā apzīmē Otrā pasaules kara posmu no 1941. gada 22. jūnijam, kad nacistiskā Vācija uzbruka PSRS, līdz 1945. gada 9. maijam, cenšoties nepievērst pārāk lielu uzmanību iepriekšējam posmam no 1939. gada 1. septembra, kad Vācija sāka karu ar uzbrukumu Polijai, bet Padomju Savienība bija tās sabiedrotā) Uzvara mainīja pasauli, kā arī stāstīja par Krievijas attiecībām ar Rietumiem. Tomēr šoreiz galveno uzmanību neizpelnījās viņa runa, bet vizuālie uzskates materiāli.