Tramps steidzina Ukrainu nekavējoties vienoties ar Krieviju, kura ne par mata tiesu negrasās piekāpties teritoriju jautājumā
Ukrainai ir jārīkojas ātri jautājumā par vienošanās panākšanu, lai izbeigtu Krievijas-Ukrainas karu, ceturtdien mudināja ASV prezidents Donalds Tramps, šādi izsakoties pirms nedēļas nogalē Maiami gaidāmajām sarunām.
"Nu, viņi tuvojas kaut kam, bet es ceru, ka Ukraina virzīsies ātri. Es ceru, ka Ukraina virzīsies ātri, jo Krievija tur ir," Tramps sacīja žurnālistiem Ovālajā kabinetā.
"Un jūs zināt, katru reizi, kad viņi kavējas pārāk ilgi, tad Krievija maina savas domas," norādīja Tramps.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien paziņoja, ka Ukrainas delegācija devusies uz ASV, lai tiktos ar Savienoto Valstu pārstāvjiem.
Iepriekš tika ziņots, ka nedēļas nogalē Maiami gaidāmas ASV un Krievijas sarunas.
Tiesa, nav skaidrs, kādu vienošanos Tramps vēlas, lai Ukraina noslēdza ar agresorvalsti, kura nevienu mirkli nepārtrauc asiņainos uzbrukumus un skaidri paziņojusi, ka negrasās piekāpties arī teritoriju jautājumā un pieprasa, lai Ukraina pati atdod to četru apgabalu teritorijas, kuras krievu okupanti nepilnu četru gadu laikā tā arī nav spējuši ieņemt.
Krievijas diktators Vladimirs Putins vairākkārt solījis turpināt Ukrainas teritoriju sagrābšanu, lai ko tas prasītu. Viņš paziņojis, ka Ukrainas teritorijas Donbass un tā dēvētā “Novorosija” tiks sagrābtas jebkurā gadījumā un pieprasīja, lai Ukraina tās atdod pati. Vēl vairāk, diktators jau paziņojis, ka Krievija nemaz neiebruka Ukrainā, bet tikai centās nepieļaut Rietumu uzkūdītās Ukrainas uzbrukumu Krievijai.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Krievijas ārlietu ministra vietnieks Sergejs Rjabkovs tiešā tekstā paziņojis, ka 2022. gadā Krievijas konstitūcijā avansā ierakstītās Doneckas “tautas republika”, Luhanskas “tautas republika”, Zaporižjas un Hersonas apgabali ir neatņemama Krievijas sastāvdaļa. “Mēs nekādā formā nevaram piekrist kompromisam šajā jautājumā,” nesenā intervijā sacīja Rjabkovs.