"Bloomberg" publicē skandalozu telefonsarunas atšifrējumu: Vitkofs konsultēja Kremli, kā izdevīgāk runāt ar Trampu un apsteigt Zelenski
Ziņu aģentūra “Bloomberg” publicējusi ASV prezidenta Donalda Trampa īpašā sūtņa Stīva Vitkofa un Krievijas diktatora Vladimira Putina ārpolitikas padomnieka Jurija Ušakova telefonsarunas atšifrējumu, kurā Trampa emisārs tiešā tekstā piedāvājis Krievijas pārstāvjiem apsteigt Ukrainu un sarunāties ar Trampu vajadzīgajā tonī, lai panāktu savu.
EXCLUSIVE: US presidential envoy Steve Witkoff advised Russia on how to pitch Ukraine plans to Trump, in audio files reviewed by Bloomberg https://t.co/cgKHkhxuSK— Bloomberg (@business) November 25, 2025
Šī telefonsaruna notikusi 14. oktobrī, bet Putins un Tramps telefoniski sarunājās jau 16. oktobrī. Nākamajā dienā, kad Tramps Baltajā namā uzņēma Ukrainas prezidentu Vladimiru Zelenski, ASV viņš atteica Zelenska lūgumam piegādāt amerikāņu spārnotās raķetes “Tomahawk”, kas ļautu Ukrainai trāpīt mērķiem dziļi agresorvalsts teritorijā.
Vitkofa un Ušakova saruna notikusi tik labvēlīgā gaisotnē, it kā tiktos seni draugi, nevis “vidutāja” ASV mēģinātu panākt, lai Krievija izbeidz savu asiņaino invāziju. Vitkofs pat pacentās dot padomu Ušakovam, kā ar Putins ar glaimiem varētu panākt savu telefonsarunā ar Trampu.
“Es domāju, ka, ja mēs spēsim noregulēt šo situāciju starp Krieviju un Ukrainu, visi lēkās no prieka,” lišķīgi teica Vitkofs. “Jā, jā, jā. Jā, tikai jātiek galā ar vienu problēmu,” smejot atsaka Ušakovs. “Ar Krievijas un Ukrainas karu.”
“Un kā mums to izdarīt?” vaicā Vitkofs. “Draugs, es vienkārši gribu tavu padomu. Tu domā, būtu lietderīgi mūsu priekšniekiem parunāt telefoniski?” vaicā Ušakovs. Vitkofs ar gatavību piekrīt un iztapīgi saka, ka tikko Krievija piedāvās laiku, “viņa priekšnieks būs gatavs”.
Un tad Vitkofs izsaka savu ideju, kā labvēlīgi ietekmēt Trampu. “Es piezvanītu, lai vienkārši atgādinātu, ka jūs apsveicat prezidentu ar šo sasniegumu, ka jūs viņu atbalstījāt, jūs viņu cienāt kā miera cilvēku, un jūs priecājaties par viņa darba rezultātiem. Lūk, kā es pieietu šim jautājumam. Man šķiet, tas būtu ļoti labs zvans. Jo... es tev pateikšu, ko es teicu prezidentam. Es teicu prezidentam, ka jūs... ka Krievijas Federācija vienmēr vēlējusies vienošanos par mieru. Es tam ticu. Es teicu prezidentam, ka es tam ticu. Un es uzskatu, ka problēma ir tā, ka mums ir divas valstis, kurām ir grūti panākt kompromisu, bet tiklīdz mēs to panāksim, būs miers. Es pat domāju, ka mēs varētu izstrādāt, teiksim, 20 punktu miera plānu gluži kā Gazā.”
“Labi, labi, mans draugs. Domāju, ka tieši šo jautājumu mūsu līderi varētu apspriest. Klau, Stīv, es piekrītu tev, ka viņš apsveiks, pateiks, ka Tramps ir īsts miera nesējs un tā tālāk. Viņš to pateiks,” Ušakovs ar gatavību piekrita.
Bet Vitkofam ar to ir par maz. “Es vienkārši gribu, lai tu pateiktu varbūt, lai tu to pateiktu prezidentam Putinam, jo, tu zini, es ļoti cienu prezidentu Putinu.” Un piebilda: “Varbūt viņam vajadzētu pateikt prezidentam Trampam: zini, Stīvs un Jurijs apsprieda ļoti līdzīgu 20 punktu mieru plānu, un kaut kas tamlīdzīgs varētu palīdzēt izkustināt situāciju no strupceļa, mēs esam tam atvērti— strādāt pie tā, kas ir nepieciešams mieram.”
Bet pielabināt diktatoru varētu ar jaunām teritorijām. “Starp citu, es saprotu, kas ir nepieciešams, lai noslēgtu mieru: Donecka un, iespējams, apmaiņa ar vēl kaut kādām teritorijām [respektīvi, Vitkofs piedāvā agresorvalsts pārstāvim, ka pierunās ukraiņus atdot Krievijai savas teritorijas apmaiņā pret dažām savām teritorijām, kuras okupanti jau sagrābuši – red.]. Bet klausies: nevis šādi izteiksimies, bet runāsim optimistiskāk, jo es domāju, ka tā mēs panāksim darījumu. Un es domāju, Jurij, ka prezidents dos man plaša manevra iespējas un pilnvaras darījuma noslēgšanai.”
Ir tikai problēma Vitkofam — “Un vēl kaut kas: Zelenskis būs Baltajā namā piektdien.” “Es zinu,” gardi nosmej Ušakovs. Vitkofam ir piedāvājums, kā Krievija gūtu priekšrocības: “Es došos uz šo tikšanos, jo viņi vēlas, lai es tur būtu, bet domāju, ja tas ir iespējams, būtu labi organizēt zvanu ar tavu priekšnieku pirms šīs tikšanās.” “Pirms, pirms — jā?” pārvaicā Ušakovs. “Pareizi,” apstiprina Vitkofs.
Jāpiebilst, ka Vitkofs tuvākajā laikā Maskavā atkal tiksies Putinu, lai, kā izteicies Tramps, atrisinātu "dažas atlikušās domstarpības" saistībā ar plānoto vienošanos par kara izbeigšanu. Līdz šim viņš jau vairākkārt ticies ar diktatoru — kā pats atzinis, sešas reizes, un katra notikusi vismaz četras stundas. Loģiski, ka katra tikšanās notikusi diktatoram maksimāli lišķīgā gaisotnē, ko apliecināja Vitkofa izturēšanās jau pavasarī, kad pēc Trampa atgriešanās Baltajā namā Putins atkal varēja gozēties starmešu gaismā pēc rietumvalstu līderu boikota sakarā ar viņa asiņaino invāziju Ukrainā 2022. gada 24. februārī.
Absolutely shameful: Witkoff breaks Russian dictator Putin's diplomatic isolation from the Free World. His handshake with the murderous Kremlin tyrant is like a symbol of Washington's abdication of its position as leader of the West. pic.twitter.com/bGLm4UUMf4— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) April 12, 2025