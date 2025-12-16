Zelenskis nosprauž robežu: Donbass nav un nekad nebūs Krievijas teritorija
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien paziņojis, ka Ukraina neatzīs Donbasu par Krievijai piederošu nedz "de facto", nedz "de iure".
"Kas attiecas uz krievu nostāju, tā pagaidām nav mainījusies. Jūs zināt, ka viņi grib Donbasu. Mūsu nostāja ir praktiska, reāla, taisnīga. Mēs uz to pastāvam, mēs negribam atdot Donbasu," ukraiņu mediju žurnālistiem norādīja Zelenskis.
"Amerikāņi grib atrast kompromisu. Viņi piedāvā brīvo ekonomisko zonu. Es vēlreiz uzsveru, brīvā ekonomiskā zona, tas nenozīmē Krievijas Federācijas valdījumā," piebilda Ukrainas prezidents.
Viņš norādīja, ka teritoriālais jautājums tiek apspriests, taču Kijiva neatzīs pagaidām okupēto Donbasa daļu par piederīgu Krievijai. Tas netiks atzīts nedz "de facto", nedz "de iure", uzsvēra prezidents.
"Neskatoties uz to, mēs apspriedīsim jautājumu par teritoriju. Jūs zināt, ka tas ir viens no svarīgākajiem [jautājumiem]. Pagaidām mums nav konsensa," piebilda Zelenskis.
Sarunu laikā Berlīnē ASV sarunvedēji Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners izdarīja spiedienu uz Ukrainas pārstāvjiem, pieprasot, lai Kijiva atteiktos no tās kontrolē esošās Donbasa daļas.