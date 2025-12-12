Putina palīgs Ušakovs: Donbasā būs mūsu spēki, visa teritorija agri vai vēlu piederēs Krievijai
Krievijas diktatora Vladimira Putina palīgs Jurijs Ušakovs pieļāvis iespējamību, ka Donbasā netiks izvietoti nekādi militārie spēki - ne Krievijas, ne Ukrainas, taču citas Krievijas spēka struktūras tur būs un visa teritorija nonāks Krievijas sastāvā.
"Jā, bet būs "Rosgvardija", būs mūsu policija, būs viss, kas nepieciešams kārtības uzturēšanai un dzīves organizēšanai," intervijā laikrakstam "Kommersant" norādīja Ušakovs, komentējot Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska paziņojumu par iespējamo tautas referendumu par Donbasa likteni.
Šāds variants balstīts uz to, ka "viss Donbass (..) ir Krievijas Federācijas teritorija, un tas atradīsies mūsu pārvaldē," skaidroja Ušakovs. Pēc viņa domām, "agrāk vai vēlāk, ja ne sarunu ceļā, tad militāri, šī teritorija nonāks pilnīgā Krievijas Federācijas kontrolē".
Krievija uzstāj, ka karu Ukrainā var izbeigt tikai tad, ja kontrole pār Donbass pilnībā nonāks Maskavas rokās.
Ukrainas brīvprātīga atteikšanās no šīm teritorijām ir viena no Kijivas sarkanajām līnijām, un, strādājot pie ASV rosinātā miera plāna, vienošanās par šo jautājumu nav panākta, paziņoja Zelenskis.