ASV piedāvā Ukrainai atteikties no krievu okupētajām teritorijām un samazināt armiju
Ukraina saņēmusi jaunus miera piedāvājumus no ASV, kas pieprasa Kijivai atteikties no Krievijas kontrolētajām teritorijām un vairāk nekā uz pusi samazināt savu armiju, trešdien aģentūrai pavēstījusi augsta ranga amatpersona, kas informēta par šiem priekšlikumiem.
Šie priekšlikumi faktiski atbilst Krievijas maksimālajām prasībām, kuras Ukraina atkārtoti noraidījusi kā līdzvērtīgas kapitulācijai.
Avots, kas vēlējies saglabāt savu anonimitāti, pastāstījis, ka Vašingtonas priekšlikumi paredz "Krimas un citu Krievijas ieņemto reģionu atzīšanu" un armijas samazināšanu līdz 400 000 vīru.
ASV piedāvātais miera plāns arī paredz, ka Ukraina atsakās no visiem tālas darbības rādiusa ieročiem.
Avots gan atzinis, ka Kijiva īsti nesaprot, vai tas ir ASV prezidenta Donalda Trampa plāns, vai arī viņa "svītas" iecere.
Nav arī skaidrs, ko, pēc Vašingtonas domām, vajadzētu darīt Krievijai apmaiņā pret šo prasību izpildi.
ASV tīmekļa izdevums "Axios" iepriekš ziņoja, ka Maskava un Vašingtona kopīgi gatavojot slepenu plānu gandrīz četrus gadus ilgušā kara izbeigšanai. Kremlis atteicies šīs ziņas komentēt, vēlāk paziņojot, ka nekādu jaunumu jautājumā par miera noregulējumu neesot.