Polija apstiprina: atrasti 16 no 19 Krievijas droniem, kas ielidoja Polijas gaisa telpā
Polijas aizsardzības ministrs ceturtdien apstiprināja, ka līdz šim ir atrasti 16 no 19 Krievijas droniem, kas trešdien pārkāpa Polijas gaisa telpu. Speciālisti turpina strādāt, lai novērtētu sekas, tostarp vietās, kur drona atlūzas trāpījušas dzīvojamās mājās Polijas austrumos, raksta Lsm.lv.
Pēc incidenta ar Krievijas droniem Polijas prezidents Karols Navrockis sazvanījās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu. Šī telefona saruna kļuva par daļu no turpmākajām konsultācijām ar NATO partneriem, lai apspriestu situāciju un iespējamos soļus.
Ceturtdien Polijas prezidents un premjerministrs apmeklēja gaisa spēku bāzes, lai pateiktos pilotiem par viņu ieguldījumu aizsardzībā. “Šīs vairs nav mācības,” uzsvēra premjerministrs Donalds Tusks, norādot, ka šī ir reāla militārā darbība, lai aizsargātu Poliju un tās pilsoņus.
Navrockis, savukārt, uzsvēra, ka miers Eiropā būs atkarīgs no valstu gatavības aizsargāt sevi: “Mums jābūt gataviem katru dienu aizsargāt savu zemi, lai izvairītos no kara.”
Pēc notikušā Polija ir pieprasījusi ANO Drošības padomē izskatīt Krievijas rīcību, kas apdraudējusi Polijas gaisa telpu, un sagaida ASV atbalstu turpmākajās reakcijās. Analītiķi prognozē, ka ASV nāks klajā ar jauniem sankciju pasākumiem, taču vienlaikus saglabās modrību attiecībā uz diplomātisko un militāro situāciju.