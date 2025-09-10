FOTO: Krievijas droni Polijā nodarījuši postījumus dzīvojamai mājai - NATO notikušo nesaredz kā tiešu uzbrukumu
Polijas varasiestāžu notriektie Krievijas "Shahed" droni nodarījuši pamatīgus postījumus kādai dzīvojamai ēkai Viriku ciematā.
Kā norāda Polijas raidorganizācija "Polsat News", drona atlūzas nodarīja postījumus mājas jumtam un ēkai blakus novietotai automašīnai. Vietējie iedzīvotāji medijam norādīja, ka naktī ciematā nogranda spēcīgs sprādziens un pauda, ka "iedzīvotāju vidū šī brīža situācija rada bažas".
Līdz šim dronu atlūzas atrastas arī Češņiku pilsētā, Polijas dienvidaustrumos, netālu no vietējās kapsētas. Polijas varas iestādes norāda, ka "incidentos nav cietušo, un aicināja iedzīvotājus reģionā turpināt ievērot piesardzību".
Polija iebrukumu ir nodēvējusi par “agresijas aktu” un sasaukusi ārkārtas drošības sanāksmi. Polijas premjerministrs Donalds Tusks paziņoja, ka "ir saziņā ar NATO ģenerālsekretāru Marku Ruti", un aicināja aliansi kopā apspriest tās Piekto pantu – pienākumu NATO alianses dalībvalstīm aizstāvēt vienai otru pret ārēju iebrukumu. Tusks notikušo nodēvēja par liela mēroga Krievijas provokāciju un norādīja, ka Polija ir gatava reaģēt uz jebkādiem Krievijas uzbrukumiem.
Ziņu aģentūra "Reuters", atsaucoties uz informētu avotu NATO, norāda, ka alianse notikušo neuztver kā tiešu Krievijas uzbrukumu.
"Šī bija pirmā reize, kad NATO lidmašīnas uzbruka potenciāliem draudiem sabiedroto gaisa telpā," sacīja avots, piebilstot, ka dronus reģionā bija uztvērušas NATO "Patriot" pretgaisa aizsardzības sistēmas. Saskaņā ar avota sniegto informāciju nakts operācijā piedalījās Polijas "F-16" iznīcinātāji, Nīderlandes "F-35", Itālijas "AWACS" novērošanas lidmašīnas un NATO kopīgi pārvaldītas degvielas uzpildes lidmašīnas.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādīja, ka notikumu par netīšu varētu uzskatīt tādā gadījumā, ja Polijā būtu ielidojis tikai viens Krievijas raidītais drons, bet šajā gadījumā tie esot bijuši vismaz astoņi. Bet ASV senators Diks Durbins sacīja, ka atkārtoti NATO gaisa telpas pārkāpumi no Krievijas puses liecina par to, ka "Vladimirs Putins pārbauda mūsu apņēmību aizsargāt Poliju un Baltijas valstis". Viņš uzsvēra, ka šīs Krievijas provokācijas nedrīkst ignorēt.