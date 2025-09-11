Drošības apsvērumu dēļ Polija slēdz gaisa telpu valsts austrumos
Pēc Krievijas dronu ielaušanās Polijas gaisa telpā Polija nolēmusi ierobežot gaisa satiksmi valsts austrumos.
Gaisa satiksme gar Polijas robežu ar Baltkrieviju un Ukrainu līdz 9.decembrim ar retiem izņēmumiem būs slēgta civiliem lidojumiem, paziņoja Polijas gaisa satiksmes kontroles aģentūra.
10. septembrī, plkst. 4.26, pēc atkārtotiem Krievijas īstenotiem Polijas gaisa telpas pārkāpumiem, Polija pielietoja savas un NATO sabiedroto pretgaisa aizsardzības sistēmas, lai iznīcinātu Krievijas dronus, kas lidoja virs tās teritorijas. Šis iezīmē pirmo gadījumu pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā sākuma, kad Varšava bijusi spiesta aizsargāt savas valsts teritoriju.
Agresorvalsts droni šķērsoja Polijas gaisa telpu vien dienu pēc tam, kad Polijas jaunievēlētais prezidents Karols Navrockis brīdināja par to, ka Krievijas vadītājs Vladimirs Putins ir gatavs iebrukt arī citās valstīs pēc kara uzsākšanas Ukrainā. “Mēs neticam, ka Vladimira Putina nodomi būtu "labi"," otrdien preses konferencē Helsinkos žurnālistiem pauda Navrockis.