Krievija sniegusi pirmos komentārus par tās droniem, kas neatļauti ielauzās Polijas gaisa telpā
Pēc ilgāka klusēšanas laika pirmos komentārus par Polijā notriektajiem Krievijas droniem sniedzis arī pats Kremlis.
"Dronu iebrukums ir Aizsardzības ministrijas jautājums," paziņojis Kremlis, atsakoties plašāk komentēt Polijas paziņojumu, ka tā savā gaisa telpā ir notriekusi vairākus Krievijas dronus. Tikmēr Krievijas pilnvarotais diplomāts Polijā Andrejs Ordašs savos apgalvojumos bijis skaļāks un centies notikušajā mest ēnu uz Ukrainu.
"Nav iesniegti nekādi pierādījumi, ka šie droni ir Krievijas izcelsmes. Mēs zinām vienu lietu - šie droni lidoja no Ukrainas virziena," paziņoja Ordašs, tieši gan nenoliedzot, ka dronus palaiduši Krievijas spēki.
Jāpiemin, ka šis jau ir trešais gadījums mēneša laikā, kad Polijas gaisa telpā ielidojuši Krievijas droni. 20. augustā Polijas austrumos eksplodēja neidentificēts objekts. Polijas mediji, atsaucoties uz avotiem Aizsardzības ministrijā, skaidroja, ka tas bijis Krievijas drons "Gerbera", ko Krievijas armija izmanto kā mānekļus uzlidojumos Ukrainai. Bet vēl viens incidents notika 8. septembrī, kad Polatičes ciematā, aptuveni 300 metru attālumā no robežšķērsošanas vietas nogāzās drons ar uzrakstiem kirilicā. Tāpat Krievijas droni aizvadīto divu mēnešu laikā divas reizes neatļauti ielauzās Lietuvas gaisa telpā.
Somijā bāzētā uzņēmuma "Black Bird Group" militārais analītiķis Emīls Kastehelmi skaidro, ka pēdējās nedēļas laikā ir saņemti vairāki ziņojumi par Krievijas droniem, kas pārkāpj Polijas gaisa telpu, izraisot Varšavas nosodījumu, taču tam nesekoja asas militāra atbilde.
“Tas, visticamāk, mudināja krievus turpināt izmantot situāciju, jo lidošana caur Polijas gaisa telpu palīdz krieviem izvairīties no Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmām, " pauda analītiķis, norādot, ka Polijas gaisa telpas izmantošana ir bijis apzināts solis.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādīja, ka notikumu par netīšu varētu uzskatīt vien tādā gadījumā, ja Polijā būtu ielidojis tikai viens Krievijas raidītais drons, bet šajā gadījumā tie esot bijuši vismaz astoņi [Polijas varas iestādes apstiprina, ka Polijā ielidojuši 19 Krievijas droni]. Bet ASV senators Diks Durbins sacīja, ka atkārtoti NATO gaisa telpas pārkāpumi no Krievijas puses liecina par to, ka "Vladimirs Putins pārbauda mūsu apņēmību aizsargāt Poliju un Baltijas valstis". Viņš uzsvēra, ka šīs Krievijas provokācijas nedrīkst ignorēt.
Par notikušo žurnālisti iztaujāja arī ASV prezidentu Donaldu Trampu, tomēr viņš uz šiem jautājumiem neatbildēja un vēl joprojām nav sniedzis savu nostāju par notikušo.
Trump refused to comment on the drones over Polish territory. pic.twitter.com/nvU1088xQT— KyivPost (@KyivPost) September 10, 2025
Tikmēr NATO ģenerālsekretārs Marks Rite trešdien nosodījis Maskavas bezatbildīgo rīcību un atzinīgi novērtējis ļoti veiksmīgo alianses atbildi.
"Pilnīga izvērtēšana turpinās. Taču, vai tas bija apzināti, vai nē, tas, protams, bija pilnīgi bezatbildīgi, tas ir ļoti bīstami," pēc NATO dalībvalstu ārkārtas konsultācijām norādīja Rite. Viņš pavēstīja, ka tikusi iedarbināta NATO pretgaisa aizsardzība, kas veiksmīgi aizstāvējusi alianses teritoriju, kam tā arī domāta.