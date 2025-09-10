NATO aktivizē 4. pantu pēc dronu ielidošanas Polijā. Ko tas nozīmē?
"Polijas lēmums aktivizēt NATO līguma 4. pantu saistībā ar Krievijas dronu izraisītajiem gaisa telpas pārkāpumiem liecina par situācijas nopietnību," sacīja Lietuvas ārlietu ministrs Kestutis Budris, norādot arī uz iespējamu papildu spēku izvietošanu reģionā.
NATO aktivizēja Ziemeļatlantijas līguma 4. pantu saistībā ar incidentu ar bezpilota lidaparātiem Polijā. Par to telekanālam "Polsat" paziņoja Polijas valdības preses sekretārs Adams Šlapka.
NATO 4. pants paredz, ka dalībvalstis konsultēsies savā starpā gadījumos, ja uzskatīs, ka kādas puses teritoriālā integritāte, politiskā neatkarība vai drošība ir apdraudēta.
"Mēs zinām, ka Polija pieprasīja konsultācijas saskaņā ar 4. pantu. Visi šie precedenti, kad NATO notika konsultācijas pēc 4. panta, (..) visas šīs diskusijas beidzās ar konkrētu lēmumu pieņemšanu. Ko vēl NATO būtu jāveic un varētu darīt?" trešdien žurnālistiem sacīja ārlietu ministrs.
"Tas vispirms rāda, ka sabiedrotie ļoti nopietni uztver šo situāciju un, visticamāk, reģionā tiks izvietotas papildu spēka vienības," viņš piebilda.
Šis ir jau astotais šī panta piemērošanas gadījums kopš alianse dibināta 1949. gadā. Trešdienas sarunas ir jau trešais gadījums, kad 4. pants tiek aktivizēts saistībā ar Krievijas iebrukumiem un tās iebrukumu Ukrainā.
Pēc Budrisa teiktā, situācijas novērtējums šobrīd ir izšķirošs turpmāko lēmumu pieņemšanai. Varšava šo incidentu sauc par plaša mēroga provokāciju, vērstu pret Poliju - esošie reģionā veiktie pasākumi nav pietiekami.
"Ir nepieciešams palielināt šeit veicamo pasākumu apjomu. Tā nav tikai mūsu robeža, tā ir visa NATO robeža, un tāpēc pienākums aizsargāt gulstas ne tikai uz mums. Mēs pildām savu pienākumu, bet NATO arī ir jāiegulda," sacīja Budris.
Vasarā Lietuvā tika reģistrēti divi incidenti, kad bezpilota lidaparāti "Gerbera" iekļuva valsts gaisa telpā. Viens no tiem bija ar divu kilogramu sprāgstvielu.
Pēc šiem notikumiem NATO eksperti veica Lietuvas gaisa telpas uzraudzības sistēmas novērtējumu.
🔴 Nato fighter jets shot down Russian drones over Poland in the first ever direct engagement between the Western alliance and Moscow— The Telegraph (@Telegraph) September 10, 2025
Find out more ⬇️https://t.co/ekgMzJ0iuc pic.twitter.com/xkQtJHzhrN
Pašlaik viņi gatavo analīzi, kas tiks prezentēta NATO Apvienoto bruņoto spēku Eiropā augstākajam komandierim (SACEUR) Aleksam Grinkevičam, kurš trešdien ierodas Viļņā.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādīja, ka notikumu par netīšu varētu uzskatīt tādā gadījumā, ja Polijā būtu ielidojis tikai viens Krievijas raidītais drons, bet šajā gadījumā tie esot bijuši vismaz astoņi. Bet ASV senators Diks Durbins sacīja, ka atkārtoti NATO gaisa telpas pārkāpumi no Krievijas puses liecina par to, ka "Vladimirs Putins pārbauda mūsu apņēmību aizsargāt Poliju un Baltijas valstis". Viņš uzsvēra, ka šīs Krievijas provokācijas nedrīkst ignorēt.