Latvijas politiķi pēc Krievijas dronu notriekšanas Polijā sagaida rīcību
Polijā notriektie droni apliecina, ka Krievijas agresija Ukrainā mūs skar tieši un "ir jāveic atbilstoši pasākumi", sociālajos tīklos paziņojis Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs.
Prezidents apliecinājis pilnīgu atbalstu un solidaritāti Polijai saistībā ar Krievijas dronu ielaušanos Polijas gaisa telpā. "Sabiedrotie strādā un tiem ir jāstrādā kopā," raksta Rinkēvičs.
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) atzina, ka pēc Krievijas drona ielidošanas Polijā patlaban šādi draudi Latvijā nav konstatēti. Šorīt, sazinoties ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieri Kasparu Pudānu, Siliņa noskaidroja, ka Latvijai patlaban nav šādu draudu.
Siliņas ieskatā uz robežas izvietotās vienības tagad pastiprina reaģēšanas spējas, un būtiska ir arī sadarbība ar lidostām un citiem gaisa telpā strādājošajiem, lai vajadzības gadījumā ļoti ātri slēgtu gaisa telpu.
Savukārt Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns uzsvēris, ka Latvijas austrumos pastāvīgā dežūrā atrodas pretgaisa aizsardzības vienības, lai identificētu un notriektu agresorvalsts dronus, ja tādi parādītos Latvijas gaisa telpā.
Aizvadītā nakts Polijā apliecina, ka sadarbības algoritmi ar NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājiem ir efektīvi, vērtē Pudāns.
Pēc tam arī Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) paziņoja, ka uzdevis pastiprināt armijas gatavību, īpašu uzmanību veltot pretgaisa aizsardzībai. "Krievijas droni NATO gaisa telpā nav pieļaujami," pauž politiķis, "NATO ir jāreaģē un jārīkojas ārējās robežas un gaisa telpas aizsardzībā."
Kā ziņots, Polijas bruņotie spēki naktī notriekuši mērķus, kas bija pārkāpuši valsts gaisa robežu, pavēstīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
"Notiek operācija, kas saistīta ar vairākiem Polijas gaisa robežas pārkāpumiem. Pret objektiem armija ir izmantojusi ieročus. Es pastāvīgi sazinos ar prezidentu un aizsardzības ministru. Saņēmu ziņojumu tieši no operācijas komandiera," platformā "X" pauda Tusks.
Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs trešdien paziņoja, ka lidmašīnas, kas mobilizētas, reaģējot uz atkārtotiem valsts gaisa telpas pārkāpumiem Krievijas uzbrukuma Ukrainai laikā, ir atklājušas uguni uz "naidīgiem objektiem".
"Lidmašīnas ir izmantojušas ieročus pret naidīgiem objektiem," sociālajos medijos paziņoja Kosiņaks-Kamišs piebilstot: "Mēs pastāvīgi sazināmies ar NATO vadību."
Ukrainas monitoringa kanāli iepriekš ziņoja, ka vairāki Krievijas bezpilota lidaparāti ielidojuši Polijā caur Rietumukrainu.
Polijas bruņotie spēki paziņoja, ka tā un NATO sabiedrotie ir pacēluši gaisā lidmašīnas un nostādījuši pilnā gatavībā sauszemes pretgaisa aizsardzības spēkus.