foto: AP/Scanpix
Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
Tusks: Polijas gaisa telpa pārkāpta 19 reizes

Polijas gaisa telpa naktī uz trešdienu tikusi pārkāpta 19 reizes un vairumā gadījumu tas noticis no Baltkrievijas teritorijas, uzstājoties parlamentā, paziņojis premjerministrs Donalds Tusks.

Tusks informējis, ka apstiprināta trīs lidrobotu iznīcināšana, taču domājams, ka notriekts vēl ceturtais bezpilota lidaparāts.

"Fakts, ka šie droni, kas radīja draudus drošībai, tika notriekti, maina politisko situāciju," norādīja premjerministrs, piebilstot, ka Varšava pieprasījusi Ziemeļatlantijas līguma 4.panta iedarbināšanu.

4.pants paredz konsultācijas starp NATO dalībvalstīm, ja kāda no tām uzskata, ka tās teritoriālā nedalāmība, politiskā neatkarība vai drošība ir apdraudēta.

