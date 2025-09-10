Droni Polijā: Krievija atspēko "mītus" un apsūdz Poliju centienos eskalēt situāciju Ukrainā
Krievijas Ārlietu ministrija atspēkojusi to, ko tā dēvē par “mītiem” par bezpilota lidaparātiem, kas apzināti šķērsojuši Polijas teritoriju, vēsta “Sky News”.
Kā ziņots, Polija naktī uz trešdienu konstatēja 19 savas gaisa telpas pārkāpumus un notrieca vismaz trīs lidrobotus. Krievijas lidrobotu uzlidojumā cietušo nav.
Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis trešdien paziņojis, ka vairāku Krievijas uzbrukuma lidrobotu ielaušanās valsts gaisa telpā nebija nejauša.
"Mums nav šaubu, ka tas nebija nejaušs atgadījums," žurnālistiem norādīja Sikorskis. "Mums ir darīšana ar bezprecedenta uzbrukumu ne vien Polijas teritorijai, bet arī NATO un Eiropas Savienības teritorijai."
Viņš piebilda, ka arī iepriekš krievu lidroboti iemaldījušies Polijas gaisa telpā, taču šoreiz situācija ir atšķirīga.
"Kad to dara viens vai divi droni, iespējams, ka tā bijusi tehniska kļūme," norādīja ministrs. "Taču, kā jau teicu, šoreiz tie bija 19 [gaisa telpas] pārkāpumi, un vienkārši nav iedomājams, ka tā bijusi nejaušība."
Krievija vaino Poliju
Krievija vaino Poliju, apsūdzot to apgalvojumu izplatīšanā, ka droni tika palaisti apzināti ar mērķi "vēl vairāk eskalēt situāciju Ukrainā". Krievijas Ārlietu ministrija arī apstiprināja, ka ir gatava piedalīties sarunās starp Krieviju un Poliju.
Krievijas Aizsardzības ministrija norādīja, ka "netika plānots uzbrukt mērķiem Polijas teritorijā", un noraidīja, ka droni pieder Krievijai.
Jau ziņots, ka Krievijas pilnvarotais diplomāts Polijā Andrejs Ordašs teica: “Nav iesniegti nekādi pierādījumi, ka šie droni ir Krievijas izcelsmes. Mēs zinām vienu lietu — šie droni lidoja no Ukrainas virziena."
Ārlietu ministrija arī piebilda, ka Krievijas triecienā izmantoto bezpilota lidaparātu maksimālais lidojuma attālums, kuri, kā tiek apgalvots, šķērsojuši robežu ar Poliju, nepārsniedz 700 km.