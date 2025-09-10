Polijā notriektie droni apliecina, ka Krievijas agresija Ukrainā mūs skar tieši, uzsver Latvijas prezidents
Polijā notriektie droni apliecina, ka Krievijas agresija Ukrainā mūs skar tieši un "ir jāveic atbilstoši pasākumi", sociālajos tīklos paziņojis Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs.
Politiķis apliecinājis pilnīgu atbalstu un solidaritāti Polijai saistībā ar Krievijas dronu ielaušanos Polijas gaisa telpā. "Sabiedrotie strādā un tiem ir jāstrādā kopā," raksta Rinkēvičs.
Savukārt Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns uzsvēris, ka Latvijas austrumos pastāvīgā dežūrā atrodas pretgaisa aizsardzības vienības, lai identificētu un notriektu agresorvalsts dronus, ja tādi parādītos Latvijas gaisa telpā.
Aizvadītā nakts Polijā apliecina, ka sadarbības algoritmi ar NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājiem ir efektīvi, vērtē Pudāns.
Kā ziņots, Polijas bruņotie spēki naktī notriekuši mērķus, kas bija pārkāpuši valsts gaisa robežu, pavēstīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
"Notiek operācija, kas saistīta ar vairākiem Polijas gaisa robežas pārkāpumiem. Pret objektiem armija ir izmantojusi ieročus. Es pastāvīgi sazinos ar prezidentu un aizsardzības ministru. Saņēmu ziņojumu tieši no operācijas komandiera," platformā "X" pauda Tusks.
Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs trešdien paziņoja, ka lidmašīnas, kas mobilizētas, reaģējot uz atkārtotiem valsts gaisa telpas pārkāpumiem Krievijas uzbrukuma Ukrainai laikā, ir atklājušas uguni uz "naidīgiem objektiem".
"Lidmašīnas ir izmantojušas ieročus pret naidīgiem objektiem," sociālajos medijos paziņoja Kosiņaks-Kamišs piebilstot: "Mēs pastāvīgi sazināmies ar NATO vadību."
Ukrainas monitoringa kanāli iepriekš ziņoja, ka vairāki Krievijas bezpilota lidaparāti ielidojuši Polijā caur Rietumukrainu.
Polijas bruņotie spēki paziņoja, ka tā un NATO sabiedrotie ir pacēluši gaisā lidmašīnas un nostādījuši pilnā gatavībā sauszemes pretgaisa aizsardzības spēkus.