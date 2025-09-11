Vai Tramps ignorēja ziņas par Krievijas droniem Polijā? Soctīklos izplatās video ar ASV līderi restorānā
ASV prezidents Donalds Tramps vakariņoja ar valsts vadību brīdī, kad parādījās ziņas, ka Krievijas droni sasnieguši Polijas teritoriju. Saskaņā ar sociālajos tīklos izplatīto apgalvojumu Tramps šo informāciju ignorējis, turpinājis maltīti un restorānu pametis tikai divas stundas pēc ziņām par situāciju Polijā.
Krievijas droni iekļuva Polijas gaisa telpā naktī uz trešdienu, kad Krievija veica uzbrukumu Ukrainai. Polijas bruņotie spēki daļu dronu notrieca un uzsāka militāru operāciju. Trešdienas rītā Polijas karavīri ziņoja par operācijas pabeigšanu.
Tāpat tika apturēta Frederika Šopēna starptautiskās lidostas darbība Varšavā un vilcienu satiksme. Polijas premjerministrs Donalds Tusks informēja NATO par veiktajiem pasākumiem pēc gaisa telpas pārkāpuma, un alianses iznīcinātāji piedalījās tās aizsardzībā.
Last night the Polish airspace was violated by a huge number of Russian drones. Those drones that posed a direct threat were shot down. I am in constant communication with the Secretary General of NATO and our allies.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025
9. septembrī Tramps vakariņoja Vašingtonā restorānā "Joe’s Seafood, Prime Steak & Stone Crab" kopā ar viceprezidentu Dž. D. Vensu, aizsardzības ministru Pītu Hegsetu un valsts sekretāru Marko Rubio, ziņoja Trampa administrācijas vadītāja vietnieks Dens Skavīno jaunākais, raksta "Postimees.ee".
Trump, Hegseth, Rubio left the restaurant over 2 hours after reports of drones in Poland and NATO scrambling jets. Imagine any other president or defense secretary doing this https://t.co/A6Nw6B7a2s— Olga Lautman 🇺🇸🇺🇦 (@OlgaNYC1211) September 10, 2025
"Iedomājieties, ja tā būtu rīkojusies kāda cita prezidenta vai aizsardzības ministra amatpersona," platformā X norādīja vecākā pētniece no Eiropas politikas analīzes centra (CEPA) Olga Lautmane.
Britu laikraksts "The Guardian" ziņoja, ka restorānā Tramps saskārās ar protestētājiem, kuru saukļi pieprasīja brīvību Palestīnai.
Pēc mediju ziņām, ieejot restorānā, Tramps piegājis pie protestētājiem un pavēlējis Slepenā dienesta aģentiem izvest viņus no telpas. Ziņu aģentūra AFP mēģināja saņemt komentāru no Slepenā dienesta vai Vašingtonas policijas, taču tas neizdevās.
Jāatzīmē, ka nav pierādījumu tam, ka Tramps apzināti būtu ignorējis ziņas par Krievijas droniem Polijā. Apgalvojumi par to balstās uz neoficiāliem avotiem.