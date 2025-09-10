Polija notriekusi virs savas teritorijas lidojošos Krievijas dronus
Polija notriekusi virs savas teritorijas lidojošos Krievijas dronus, pavēstījis Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
10. septembrī, plkst. 4.26, pēc atkārtotiem Krievijas īstenotiem Polijas gaisa telpas pārkāpumiem, Polija pielietoja savas un NATO sabiedroto pretgaisa aizsardzības sistēmas, lai iznīcinātu Krievijas dronus, kas lidoja virs tās teritorijas. Šis iezīmē pirmo gadījumu pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā sākuma, kad Varšava bijusi spiesta aizsargāt savas valsts teritoriju.
"Notiek operācija, kas saistīta ar atkārtotiem Polijas gaisa telpas pārkāpumiem," trešdienas rītā mikroblogošanas vietnē "X" ziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. "Armija pret šiem objektiem ir pielietojusi ieročus."
Viņš norādīja, ka ir "pastāvīgā saziņā" ar Polijas prezidentu Karolu Navrocki un armijas operatīvo komandieri. Premjera paziņojums tika sniegts neilgi pēc tam, kad Polija drošības apsvērumu dēļ īslaicīgi slēdza Žešovas lidostu un Polijas armija paziņoja, ka ir sākusi operāciju, "lai neitralizētu objektus, kas šķērsojuši valsts robežu".
“Pēc Bruņoto spēku operatīvā komandiera lūguma objektu neitralizēšanā ir pielietoti ieroči, un notiek operācijas, lai atrastu notriektos mērķus,” iepriekš vietnē "X" paziņoja Polijas armija. Tā paziņoja, ka militārā operācija turpinās, un aicināja cilvēkus Podlases, Mazoveckas un Ļubļinas reģionos palikt mājās.
Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosinjaks-Kamišs norādīja, ka par notikušo ir sazinājies ar NATO pavēlniecību, un aicināja iedzīvotājus ievērot armijas un policijas norādījumus un netuvoties dronu atlūzām.
Saskaņā ar ASV Federālās aviācijas administrācijas publicēto informāciju, “neplānotas militāras darbības dēļ, kas saistīta ar valsts drošības nodrošināšanu” nakts laikā Polijā īslaicīgi tika slēgtas četras lidostas. Saskaņā ar paziņojumu, tika slēgtas abas Varšavas lidostas, kā arī mazāka lidosta Ļubļinas pilsētā valsts austrumos un svarīgs loģistikas un ieroču pārvadāšanas centrs Žešovas pilsētā valsts dienvidaustrumos.
ASV demokrātu senators Diks Durbins sacīja, ka atkārtoti NATO gaisa telpas pārkāpumi no Krievijas puses liecina par to, ka "Vladimirs Putins pārbauda mūsu apņēmību aizsargāt Poliju un Baltijas valstis". Viņš uzsvēra, ka šīs Krievijas provokācijas nedrīkst ignorēt.
Jāpiemin, ka agresorvalsts droni šķērsoja Polijas gaisa telpu vien dienu pēc tam, kad Polijas jaunievēlētais prezidents Karols Navrockis brīdināja par to, ka Krievijas vadītājs Vladimirs Putins ir gatavs iebrukt arī citās valstīs pēc kara uzsākšanas Ukrainā. “Mēs neticam, ka Vladimira Putina nodomi būtu "labi"," otrdien preses konferencē Helsinkos žurnālistiem pauda Navrockis.